Мешканці гуртожитку в Миколаєві досі без опалення: у кімнатах 13–14°C, а на вікнах з’явилась пліснява

Гуртожиток, у якому досі немає опалення, фото «МикВісті» надали мешканці будинку

У Миколаєві мешканці гуртожитку на провулку Листопадовому, 2-А з початку опалювального сезону залишаються без тепла, у кімнатах — 13–14°C.

Про ситуацію «МикВісті» розповіли мешканці будинку. Тож ми поспілкувалися з ними, керівницею ДП «Житлобуд» Діаною Савчук, яке обслуговує будівлю, директором «Миколаївоблтеплоенерго» Миколою Логвіновим та першим заступником міського голови Віталієм Луковим, щоб з’ясувати причину проблеми та дізнатися, коли й чи взагалі люди отримають тепло.

Мешканка гуртожитку Наталя Коробова каже, що опалення не дали ще в перші дні запуску системи. Причина — порив теплотраси, яка веде до будинку. Через те, що мережа не передана ні місту, ні ЖЕКу, ремонт виконувати, за її словами, ніхто не може.

— Температура в кімнатах — 13–14 градусів. Нам кажуть: зберіть гроші з мешканців. Але більшість платить за комуналку регулярно, і ми не розуміємо, чому маємо фінансувати ремонт теплотраси, — каже Наталя Коробова.

За її словами, мешканці гуртожитку вже неодноразово зверталися до керівництва ЖЕК — ДП «Житлобуд», який обслуговує будівлю.

— Кожен мешканець 2–4 рази телефонував керівництву, але реакції майже немає. Місто теж не може допомогти, бо гуртожиток не на його балансі, а передати будинок до комунальної власності нам відмовили. Ми просимо передати нас до міста. Але у нас виходить так, що місто не може нам допомогти, бо ми не місцеві, тому що це не їх територія. Ми судилися, ми хотіли, щоб нас передали до міста, але нам сказали, що ми не є власниками майна, тому не можемо подавати до суду. Щоб приватизувати кімнати, треба бути територіально громадою Миколаєва, — розповіла Наталя Коробова.

Вона додала, через відсутність опалення в будинку з’явилася пліснява на стінах і стелях.

Пліснява на вікнах у гуртожитку, фото «МикВісті» надали мешканці Пліснява на вікнах у гуртожитку, фото «МикВісті» надали мешканці

Позиція ДП «Житлобуд»

Керівниця ДП «Житлобуд» Діана Савчук заявила, що теплотраса, яка з’єднує магістраль з будинком, не стоїть на балансі їхнього підприємства, тому вони нічого вдіяти не можуть.

— Я зверталась до міста, щоб визнати цю ділянку тепломережі безгоспною. Її мали передати на баланс «Миколаївоблтеплоенерго». Але рішення досі немає. Ми не можемо виконувати роботи на чужій власності — каже Діана Савчук.

Вона додала, що якщо мешканці хочуть — можуть оплатити ремонт теплотраси самостійно. За її словами, компанія оцінює роботи у 35 тисяч гривень.

— Я завжди кажу всім мешканцям, хто б мені не телефонував: покажіть мені договір на утримання теплотраси. Я запропонувала як варіант: розмістити оголошення, що ми не будемо чекати, поки трасу передадуть і почнуть ремонтувати, а самостійно збирати кошти. Приїхала фірма, оглянула пошкодження і сказала: якщо ви готові сплатити 35 тисяч гривень за ремонт, ми його виконаємо. Я озвучила це мешканцям і сказала: будь ласка, приходьте і сплачуйте квартплату — за рахунок цих коштів буде відремонтована теплотраса. Хоча в моєму кошторисі ці витрати не передбачені, — додала Діана Савчук.

А що говорять у «Миколаївоблтеплоенерго»?

Директор підприємства Микола Логвінов пояснює, що тепломережа не є об’єктом міської власності, тому вони не мають права виконувати роботи за бюджетний кошт. Тому для розв'язання проблеми є два шляхи: або укласти договір і оплатити роботи, або передати тепломережу на баланс міста через управління комунального майна.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»

— Ця тепломережа не перебуває на балансі «Миколаївоблтеплоенерго». Є два варіанти розвитку подій: перший — укласти договір і оплатити наші роботи; другий — звернутися до управління комунального майна і передати мережу на баланс міста. Це можна було зробити ще півроку тому, бо ми обговорювали цю ситуацію ще навесні. Проте Діана Савчук нічого не зробила. Вона телефонувала мені два тижні тому з претензіями, що немає опалення. Я їй пояснив: передайте мережу на наш баланс, і ми готові її відремонтувати. Мережа не наша, і вона не хоче цим займатися, — розповів Микола Логвінов нам у коментарі.

Микола Логвінов додав, що передача тепломережі на баланс міста могла бути вирішена ще навесні.

— Ми говорили про передачу цієї мережі ще навесні. За пів року ЖЕК нічого не зробив. Завдання директора ДП (керівниці ДП «Житлобуд» Діани Савчук, – прим.) — не вигадувати причини, а повернутися до управління комунального майна і передати тепломережу на баланс міста. Тоді ми матимемо можливість і законне підґрунтя для ремонту. Ми готові це зробити безкоштовно — за півроку цю проблему можна було б вирішити. Можливо, це робота на годину, — сказав він.

Позиція міста: «Гуртожиток не переданий громаді, тому люди стали заручниками»

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков також заявив про те, що головна проблема у тому, що будівля досі належить Фонду держмайна, а створена при гуртожитку управляюча компанія не підпорядковується місту.

— Ці гуртожитки Фонд держмайна нам досі не передав. Вони не належать місту, і управляюча компанія — також не міська. Ми фізично не маємо права ремонтувати їхні мережі. Це пряме порушення законодавства щодо використання коштів, — зазначив Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, архівне фото: «МикВісті»

За його словами, торік КП «Миколаївоблтеплоенерго» вже виконувало ремонт у вигляді «шефської допомоги», щоб люди гуртожитку не лишились без тепла.

— Тоді наші працівники допомогли. Але ми не маємо правових підстав витрачати кошти міста на чужу власність. Люди сплачують за послуги управляючій компанії, призначеній Фондом держмайна, і саме вона повинна забезпечити пуск тепла. Місто готове прийняти і будівлі, і мережі, й навести лад. Але гуртожитки з якихось причин не передаються вже багато років. Через це мешканці не можуть ні нормально отримувати послуги, ні приватизувати свої кімнати, — пояснив він.

Віталій Луков додав, що місто може втрутитися лише у разі загрози надзвичайної ситуації.

— Якщо температура різко впаде, будемо розглядати рішення через ТЕБ та НС (Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – прим.), і доручати комунальному підприємству провести роботи. Але для цього потрібна серйозна підстава, щоб ніхто не поніс відповідальності за витрати бюджетних коштів не за призначенням. Ми не допустимо, щоб люди замерзали. Але корінь проблеми — у тому, що держава досі не передала ці будівлі місту. Через це мешканці й стали заручниками, — додав Віталій Луков.

Отже, місто не має права ремонтувати тепломережу, оскільки вона не перебуває на його балансі, а управляюча компанія «Житлобуд» не може вирішити проблему самостійно. Питання забезпечення теплом мешканців залишається відкритим.