У деяких будинках Миколаєва тимчасово припинять теплопостачання: адреси
Ірина Олехнович
16:00, 16 грудня, 2025
У Миколаєві в деяких будинках тимчасово не буде опалення через ремонтні роботи.
Про це повідомили в Миколаївській ТЕЦ.
Зазначається, що наразі комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим теплопостачання тимчасово припинили за такими адресами:
- вулиця Дмитра Кременя, 65;
- вулиця Олега Бондаренка, 10А та 12.
Про орієнтовні терміни завершення ремонтних робіт і відновлення теплопостачання обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що опалення наразі подається по всій Миколаївські області, окрім 26 будинків, через атаку є технічні проблеми й зараз в процесі відновлення.
