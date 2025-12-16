У деяких будинках Миколаєва тимчасово припинять теплопостачання: адреси

У деяких будинках Миколаєва тимчасово припинять теплопостачання. Фото: © infoindustria.com.ua

У Миколаєві в деяких будинках тимчасово не буде опалення через ремонтні роботи.

Про це повідомили в Миколаївській ТЕЦ.

Зазначається, що наразі комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим теплопостачання тимчасово припинили за такими адресами:

вулиця Дмитра Кременя, 65;

вулиця Олега Бондаренка, 10А та 12.

Про орієнтовні терміни завершення ремонтних робіт і відновлення теплопостачання обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що опалення наразі подається по всій Миколаївські області, окрім 26 будинків, через атаку є технічні проблеми й зараз в процесі відновлення.