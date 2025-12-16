 Тимчасово припинили теплопостачання в Миколаєві: адреси

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У деяких будинках Миколаєва тимчасово припинять теплопостачання: адреси

У деяких будинках Миколаєва тимчасово припинять теплопостачання. Фото: © infoindustria.com.uaУ деяких будинках Миколаєва тимчасово припинять теплопостачання. Фото: © infoindustria.com.ua

У Миколаєві в деяких будинках тимчасово не буде опалення через ремонтні роботи.

Про це повідомили в Миколаївській ТЕЦ.

Зазначається, що наразі комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим теплопостачання тимчасово припинили за такими адресами:

  • вулиця Дмитра Кременя, 65;
  • вулиця Олега Бондаренка, 10А та 12.

Про орієнтовні терміни завершення ремонтних робіт і відновлення теплопостачання обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що опалення наразі подається по всій Миколаївські області, окрім 26 будинків, через атаку є технічні проблеми й зараз в процесі відновлення.

Останні новини про: Опалювальний сезон

Депутати схвалили дозволи, необхідні для роботи нових теплових установок облтеплоенерго
У Миколаєві відновили газопостачання в будинку на Вінграновського
У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Альона Коханчук
новини

Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: КОП розірвав договір із «Проссекко 8» через порушення санітарних норм

Анна Гакман
новини

На фасаді відновленого після обстрілів дому у Миколаєві зʼявився 15-метровий мурал

Аліна Квітко
новини

Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі
У Миколаєві відновили газопостачання в будинку на Вінграновського
Депутати схвалили дозволи, необхідні для роботи нових теплових установок облтеплоенерго

ДОКУМЕНТ

Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: КОП розірвав договір із «Проссекко 8» через порушення санітарних норм

На фасаді відновленого після обстрілів дому у Миколаєві зʼявився 15-метровий мурал

1 день тому

На Миколаївщині наразі не діють графіки погодинних відключень світла

Анна Гакман

Головне сьогодні