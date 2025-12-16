 Миколаївці заборгували понад ₴300 млн за опалення

    16 грудня, 2025

  16 грудня , 2025 вівторок

Клуб

Миколаївці заборгували понад ₴300 млн за опалення

Одна із котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Ілюстраційне фото: «МикВісті»Одна із котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Станом на 01 грудня 2025 року заборгованість споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги теплопостачання становить майже 300,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Підприємство проводить системну роботу з боржниками. Вона включає досудові та судові процедури: інформування споживачів про борги, укладення договорів реструктуризації, судові позови та примусове стягнення через Державну виконавчу службу.

За даними підприємства, кількість отриманих судових рішень становить:

  • у листопаді — 38 рішень на загальну суму 640 572 гривні;
  • з 01.01.2025 — 871 рішення на суму 29 859 507 гривні.

Суми боргу, стягнені примусово Державною виконавчою службою:

  • у листопаді — 1 258 963 гривні;
  • з 01.01.2025 — 10 351 290 гривень.

«Вкотре звертаємося до споживачів, які мають заборгованість: вживайте заходів щодо її погашення або укладайте договір реструктуризації», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у будинках Миколаєва, де мешканці скаржилися на збільшення витрат за тепло після проведення робіт з енергоефективності, проведуть енергоаудити.

