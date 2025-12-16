Миколаївці заборгували понад ₴300 млн за опалення
Даріна Мельничук
19:50, 16 грудня, 2025
Станом на 01 грудня 2025 року заборгованість споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги теплопостачання становить майже 300,6 мільйона гривень.
Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Підприємство проводить системну роботу з боржниками. Вона включає досудові та судові процедури: інформування споживачів про борги, укладення договорів реструктуризації, судові позови та примусове стягнення через Державну виконавчу службу.
За даними підприємства, кількість отриманих судових рішень становить:
- у листопаді — 38 рішень на загальну суму 640 572 гривні;
- з 01.01.2025 — 871 рішення на суму 29 859 507 гривні.
Суми боргу, стягнені примусово Державною виконавчою службою:
- у листопаді — 1 258 963 гривні;
- з 01.01.2025 — 10 351 290 гривень.
«Вкотре звертаємося до споживачів, які мають заборгованість: вживайте заходів щодо її погашення або укладайте договір реструктуризації», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у будинках Миколаєва, де мешканці скаржилися на збільшення витрат за тепло після проведення робіт з енергоефективності, проведуть енергоаудити.
