Миколаївці просили зробити перехід по Миру доступним для людей з інвалідністю: у міськраді відповіли, що це не першочергово

У Миколаєві мешканці звернули увагу міської влади на проблему з доступністю одного з пішохідних переходів на проспекті Миру — поблизу зупинки «Площа Перемоги». Люди скаржаться, що з’їзд не відповідає вимогам безбар’єрності.

Про це повідомила Ірина Курганова на Facebook-сторінці Контакт-центру при Миколаївській міській раді.

За її словами, з’їзд на непарному боці проспекту виконаний невдало, а на протилежному боці з’їзд взагалі відсутній — бордюр настільки високий, що піднятися по ньому люди на кріслах колісних, батьки з дитячими візками чи велосипедисти не можуть.

«Фактично, з'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати назад — ні», — написала Ірина Курганова та закликала міську владу включити цю ділянку до переліку проблемних і запланувати її ремонт.

Розташування проблемних пішохідних переходів

Скарга була опублікована ще в серпі цього року, але реакцію отримало лише у грудні. Управління сталого розвитку міста відповіло, що наразі не може виконати ці роботи.

Також там зазначили, що через зміни у бюджетному законодавстві та воєнний стан значна частина коштів спрямовується на першочергові потреби — ліквідацію наслідків російських обстрілів та забезпечення критичної інфраструктури.

«На жаль, через реформу фінансування бюджетів місцевих рад, за якою вагома частина наповнення бюджету Миколаївської міської територіальної громади відійшла до розпорядження центральної влади та через дію воєнного стану та його обмеження органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити фінансування першочергових потреб, для виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Тому, виконання вказаних робіт, не пов’язаних з пошкодженнями внаслідок обстрілів, буде включено до плану виконання робіт, за умови достатнього фінансування, на 2026 рік», — зазначили в управлінні сталого розвитку.

скриншот відповіді від Управління сталого розвитку міста

Нагадаємо, що представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області Спартак Гукасян в інтервʼю «МикВісті» зазначив, що рівень безбар’єрності у місті залишається низьким — місто поки що не має цілісної системи, яка б дозволяла людям з інвалідністю вільно пересуватися від дому до транспорту і до потрібних місць.

Разом з тим раніше повідомлялося, що у Миколаєві укладали тротуарну плитку, міцність якої майже втричі нижча за встановлені норми. Хоча Департамент ЖКГ заздалегідь знав про порушення стандартів, але попри це підрядникам підписали акти виконаних робіт і виплатили гроші.

Також у міста склалась ситуація, що через суперечку між двома керуючими компаніями в одному з будинків Миколаєва вимкнули ліфт — чоловік з інвалідністю змушений був кілька годин чекати під будинком.

Що з безбар'єрністю у Миколаєві

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно з даними рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

Крім того, 13 червня 2023 року у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності». Саме під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

