П’ять років без нагляду: у центрі Миколаєва перевірили стан канатного атракціону після скарг мешканців

Громадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська радаГромадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська рада

Біля Каштанового скверу в центрі Миколаєва мешканці скаржаться на небезпечну канатну конструкцію для дітей. Об’єкт мали ще у 2020 році передати на баланс міста, але лише зараз взялись за перевірку.

Скаргу написала мешканка міста Олена Гладка у зверненні до Contact Center при міській раді.

За її словами, конструкція в аварійному стані: канати розірвані, з них стирчать гострі металеві елементи, що може становити серйозну загрозу для дітей.

«Якщо не можна цю споруду відремонтувати, то приберіть її зовсім поки не прийшла біда. Діти-наше майбутнє», — написала жінка.

Стан канатного атракціону. Фото з Contact Center при міській раді.Стан канатного атракціону. Фото з Contact Center при міській раді.
Стан канатного атракціону. Фото з Contact Center при міській раді.Стан канатного атракціону. Фото з Contact Center при міській раді.
Стан канатного атракціону. Фото з Contact Center при міській раді.Станканатного атракціону. Фото з Contact Center при міській раді.

У Службі оперативного реагування повідомили, що адміністрація Центрального району вже провела оцінку об’єкта та передала необхідні документи до управління комунального майна Миколаївської міської ради. Там мають підготувати розпорядження про передачу атракціону на баланс одного з комунальних підприємств.

Скриншот відповіді служби оперетивного реагуванняСкриншот відповіді служби оперетивного реагування

Зазначимо, що громадський простір біля Каштанового скверу облаштували у 2020 році. Там встановили нові лавки, предмети декору та канатний атракціон у формі піраміди.

Громадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська радаГромадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська рада

У міській раді тоді зазначали, що територія орендувалась, однак не використовувалась. Тому її вирішили облагородити. Проєкт реалізували приватним коштом ТОВ «Інвест Естейт» та мережі ресторанів «Мафія». На реалізацію витратили близько 700 тисяч гривень.

Також тоді у міській раді повідомили, що громадський простір передадуть на баланс міста.

Громадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська радаГромадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська рада
Громадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська радаГромадський простір біля Каштанового скверу. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що раніше жителі Миколаєва звернулися до міської влади з проханням привести до ладу дитячі майданчики, які перебувають у небезпечному стані.

Також батьки скаржились на занедбаний дитячий майданчик в парку Юність по проспекту Богоявленському.

Крім того, миколаївці скаржаться на занедбаний стан сквер по вулиці 9-й Поздовжній та просять владу відреагувати.

