П’ять років без нагляду: у центрі Миколаєва перевірили стан канатного атракціону після скарг мешканців
Біля Каштанового скверу в центрі Миколаєва мешканці скаржаться на небезпечну канатну конструкцію для дітей. Об’єкт мали ще у 2020 році передати на баланс міста, але лише зараз взялись за перевірку.
Скаргу написала мешканка міста Олена Гладка у зверненні до Contact Center при міській раді.
За її словами, конструкція в аварійному стані: канати розірвані, з них стирчать гострі металеві елементи, що може становити серйозну загрозу для дітей.
«Якщо не можна цю споруду відремонтувати, то приберіть її зовсім поки не прийшла біда. Діти-наше майбутнє», — написала жінка.
У Службі оперативного реагування повідомили, що адміністрація Центрального району вже провела оцінку об’єкта та передала необхідні документи до управління комунального майна Миколаївської міської ради. Там мають підготувати розпорядження про передачу атракціону на баланс одного з комунальних підприємств.
Зазначимо, що громадський простір біля Каштанового скверу облаштували у 2020 році. Там встановили нові лавки, предмети декору та канатний атракціон у формі піраміди.
У міській раді тоді зазначали, що територія орендувалась, однак не використовувалась. Тому її вирішили облагородити. Проєкт реалізували приватним коштом ТОВ «Інвест Естейт» та мережі ресторанів «Мафія». На реалізацію витратили близько 700 тисяч гривень.
Також тоді у міській раді повідомили, що громадський простір передадуть на баланс міста.
Нагадаємо, що раніше жителі Миколаєва звернулися до міської влади з проханням привести до ладу дитячі майданчики, які перебувають у небезпечному стані.
Також батьки скаржились на занедбаний дитячий майданчик в парку Юність по проспекту Богоявленському.
Крім того, миколаївці скаржаться на занедбаний стан сквер по вулиці 9-й Поздовжній та просять владу відреагувати.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
