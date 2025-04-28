Жителі Миколаєва просять відремонтувати два аварійні дитячі майданчики
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- Альона Коханчук
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14:50, 28 квітня, 2025
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Жителі Миколаєва звернулися до міської влади з проханням привести до ладу дитячі майданчики, які перебувають у небезпечному стані.
Скарги опубліковані в Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Зокрема, мешканка Злата Зикіна повідомила, що майданчик на проспекті Центральному, 142а потребує негайного ремонту, адже його стан загрожує безпеці дітей.
Інша жителька, Оля Синякова, звернула увагу на проблеми майданчика за адресою Заводська, 19. За її словами, сходинки на гірці відсутні, через що діти ризикують впасти, а на гойдалці майже відірвалася дошка.
«Сходинок на гірці нема, діти все одно лізуть і можуть впасти, пошкодити собі щось. І на гойдалці дошка майже відпала», — пише жінка.
Місцеві мешканці просять владу міста відреагувати на звернення та прости необхідні ремонтні роботи, аби забезпечити безпечне дозвілля дітей.
Нагадаємо, що у Миколаєві батьки скаржились на занедбаний дитячий майданчик в парку Юність по проспекту Богоявленському.
Також містяни поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Космонавтів, 142А в Інгульському районі міста.
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