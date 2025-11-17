ДЖКГ Миколаєва заплатив за тротуарну плитку, знаючи, що вона не відповідає нормам

Ремонт тротуару по Центральному проспекту компанією Благоустрій-НК, листопад 2021 року, фото Департаменту ЖКГ Миколаєва

У Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва заявили про випадки укладання тротуарної плитки, міцність якої майже втричі не відповідає встановленим стандартам.

Як повідомляється на сторінці департаменту в Facebook, попри те, що в Департаменті житлово-комунального господарства знали про невідповідність нормам, підрядникам підписали акти виконаних робіт і перерахували кошти.

Департамент протидії корупції мерії Миколаєва попереджав про невідповідність плитки нормам, скриншот публікації у Facebook

«Сьогодні хочемо поговорити про тротуарну плитку. Відразу зауважимо, що нічого не маємо проти укладання плитки, яка здійснювалася до повномасштабної війни. Але є один нюанс, плитка має бути якісною. Одним із важливих параметрів плитки є міцність. Необхідна міцність гарантує, що плитка не розсипиться при заїзді на тротуар автомобіля або просто від старості через рік-два. Тому існує стандарт міцності для плитки, що укладається на тротуарах у громадських місцях та має витримувати певне навантаження», — йдеться у повідомленні.

Звернення Департаменту внутрішнього фінансового контролю до заступниці директора департаменту ЖКГ Наталії Осецької щодо неналежного виконання робіт із ремонту тротуару, фото з Facebook департаменту Звернення Департаменту внутрішнього фінансового контролю до заступниці директора департаменту ЖКГ Наталії Осецької щодо неналежного виконання робіт із ремонту тротуару, фото з Facebook департаменту

У дописі наголошується, що департамент офіційно повідомив про це замовників робіт. Однак, за їхніми даними, жодних претензій підрядникам не висунули, а натомість «акти виконаних робіт були підписані, а кошти перераховані згідно з договором — як за якісно виконаний ремонт».

«Так ось при перевірках з'ясувалося, що на деяких об'єктах плитка за міцністю майже втричі менша, ніж за стандартами? Як і належить у таких випадках, ми повідомили про це замовника робіт. І як ви думаєте, що сталося? Підрядникам виставили претензію, змусили перекласти плитку? Вгадали. Нічого. Ось чому в новій структурі міської ради департаменту протидії корупції не знайшлося місця. Ми незручні, ми заважаємо «освоювати» (грабувати) бюджет», – додали там.

Свою публікацію Антикорупційний департамент доповнив скан-копіями трьох листів за підписом директора Андрія Єрмолаєва, адресованих заступниці директора департаменту ЖКГ Миколаєва Наталі Осецькій щодо робіт з поточного ремонту тротуарів на кількох локаціях:

проспект Центральний від вулиці Генерала Карпенка до Центрального міського стадіону за 489 тисяч гривень, роботи у 2021 році виконала компанія «Екотоптранс»;

вулиця Нікольська (тепер Вадима Благовісного, - прим.) від Інженерної до Громадянської (парний бік) за 724 тисячі гривень, роботи у 2021 році виконала компанія «Укртайм»;

проспект Миру від вулиці Новозаводська до Космонавтів (непарний бік) за 4,6 мільйона гривень, роботи у 2020 році виконала компанія «Благоустрій-НК».

Компанія «Благоустрій-НК» за даними системи YouControl у 2019-2020 році отримала понад 27 мільйонів з бюджету: це переважно закупівлі Департамент ЖКГ Миколаєва. У 2022 році повідомлялось, що власника компанії Юрія Яковенка оголосили в розшук через те, що він переховується від органів досудового розслідування. На сьогодні за даними реєстрів, власником компанії є Микола Грицуняк. Антимонопольний комітет неодноразово виявляв ознаки змови на торгах за участі цієї компанії, а у 2024 році після розслідування журналістів оштрафував компанію за змову на закупівлі.

Публікація про ремонт тротуару біля міського стадіону, скриншот з сайту Миколаївської міської ради

Ремонт тротуару по Центральному проспекту, листопад 2021 року, фото Департаменту ЖКГ Миколаєва Ремонт тротуару по Центральному проспекту, листопад 2021 року, фото Департаменту ЖКГ Миколаєва Ремонт тротуару по Центральному проспекту, листопад 2021 року, фото Департаменту ЖКГ Миколаєва

Що стосується, компанії «Екотоптранс», то у 2022 році прокуратура оголосила підозру керівнику підприємства Ірині Черноус у справі щодо можливого привласнення 250 тисяч гривен при ремонті тротуару в мікрорайоні Намив. Про це повідомляв центр журналістських розслідувань «Nikcenter». Тоді видання повідомляло, що фірма, згідно з даними з реєстру судових рішень, фігурувала у справі про можливе розкрадання та привласнення бюджетних коштів, виділених на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, які виконуються на замовлення департаменту ЖКГ Миколаївської міськради.

Антикорупційний департамент попереджав про корупційні ризики при реконструкції Соборної площі

Нещодавно, а саме 12 листопада, у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції заявили про початок публічних звітів щодо своєї діяльності.

Почати у департаменті вирішили зі справи про втрати бюджетних коштів при реконструкції Соборної площі. Там опублікували листа, адресованого особисто тодішньому директору Департаменту ЖКГ Сергію Коренєву, який зараз займає посаду заступника Миколаївського міського голови. В антикорупційному департаменті запевняють, що у 2019 році звертали увагу на завищену вартість матеріальних ресурсів.

В документі зазначається, що вартість піску природного 810,09 гривень за м³ (відпускна ціна 500 гривень, транспортна складова 294,21 гривні, заготівельно-складські витрати — 15,88 гривні), а такий самий пісок в інтернеті можна замовити за 400 гривень за тонну. Також вказується на завищену вартості кранів кульових, які по договору коштують 343,72 гривні за штуку, а в інтернеті їх можна придбати за 66,60 — 83,22 гривні за штуку.