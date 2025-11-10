Антикордепартамент мерії Миколаєва заявив, що ще у 2019 році попереджав про корупційні ризики при реконструкції Соборної площі

Соборна площа у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції заявили про початок публічних звітів щодо своєї діяльності

На Facebook-сторінці департаменту опублікували оголошення про початок публічних звітів.

«На останній сесії низка депутатів міськради поцікавилася діяльністю департаменту. Думаємо це буде цікаво не лише депутатам, а й городянам. Цією публікацією ми розпочинаємо серію звітів про діяльність департаменту», — йдеться у дописі.

Антикорупційний департамент мерії Миколаєва ще в 2019 році попереджав про ризики на реконструкції Соборної площі, скриншот Facebook-поста

Почати у департаменті вирішили зі справи про втрати бюджетних коштів при реконструкції Соборної площі. Там опублікували листа, адресованого особисто тодішньому директору Департаменту ЖКГ Сергію Коренєву, який зараз займає посаду заступника Миколаївського міського голови. В антикорупційному департаменті запевняють, що у 2019 році звертали увагу на завищену вартість матеріальних ресурсів.

В документі зазначається, що вартість піску природного 810,09 гривень за м³ (відпускна ціна 500 гривень, транспортна складова 294,21 гривні, заготівельно-складські витрати — 15,88 гривні), а такий самий пісок в інтернеті можна замовити за 400 гривень за тонну. Також вказується на завищену вартості кранів кульових, які по договору коштують 343,72 гривні за штуку, а в інтернеті їх можна придбати за 66,60 — 83,22 гривні за штуку.

«Ще наприкінці 2019 року наш департамент направив лист до депаратменту ЖКГ, яким попередив, що існує ризик втрати бюджетних коштів через можливе завищення цін на матеріальні ресурси при реконструкції Соборної площі (скріни додаємо). До листа не дослухалися. А до затримання на кордоні заступника мера залишалося ще півтора року», — йдеться у повідомленні.

Також в антикорупційному департаменті зазначають, що на сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня у депутатів було багато запитань про ефективність роботи департаменту. Тож там обіцяє продовжити публічно звітувати по іншим справам.

Нагадаємо, що на сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня депутат Миколаївської міської ради від «Європейської солідарності», голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова обмінялися критикою з директором антикорупційного департаменту, депутатом від партії «Пропозиція» Андрієм Єрмолаєвим.

Спочатку Андрій Єрмолаєв розкритикував роботу Олени Кісельової. Він зауважив, що комісія з питань законності жодного разу не винесла на розгляд питання про завчасне надання проєктів рішень до сесій, не обговорила вручення підозр керівнику комунального підприємства «ГДМБ» і дозвіл на встановлення АЗС у зеленій зоні.

Після цього Олена Кісельова зауважила, що антикорупційний департамент жодного разу не подавало своїх зауважень до комісії, яку критикує.

Зазначимо, що у березні 2025 року на Соборній площі в Миколаєві, реконструкція якої п‘ять років тому обійшлася місту в понад 100 мільйонів гривень, з‘явились тріщини в гранітній плитці.

Також у 2020 році вже фіксувалися випадки пошкодження гранітної плитки на площі після проведення новорічних свят. Тоді ДЖКГ повідомило, що причиною тріщин став заїзд автокрана, який встановлював новорічну ілюмінацію, на ділянку з плиткою меншої товщини, не призначеною для руху техніки. І пообіцяли замінити її за сприятливих погодних умов.

Історія реконструкції Соборної площі в Миколаєві

У травні 2019 року Департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ) Миколаївської міської ради уклав договір на реконструкцію Соборної площі з одеською фірмою «БВК «Пік-Буд». Сума договору становила 88,3 мільйона гривень, а роботи підрядник мав виконати до 9 вересня 2019 року.

Згідно з проєктом, планувалося оновлення центральної площі міста: демонтаж старого покриття, укладання нової гранітної плитки, встановлення сучасного освітлення, фонтанів і створення зони для відпочинку з лавками, урнами та зеленими насадженнями. Проте роботи затягнулися. Замість запланованого завершення у вересні 2019 року реконструкція кілька років. У влітку 2020 року екс-директор Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Сергій Коренєв заявив, що реконструкцію Соборної площі повністю завершать улітку, і вона обійдеться бюджету ще в 12 мільйонів гривень.

У 2021 році виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення додаткових 7,5 мільйона гривень на завершення робіт з реконструкції, оскільки на той момент готовність об’єкта становила 84%. Загальна вартість робіт з реконструкції Соборної площі досягла 104 мільйона 988 тисяч 302 гривні.

Слід зазначити, що протягом 10 років зобов'язується усунути будь-які дефекти, що виникли після проведення реконструкції.

Станом на січень 2022 року Соборна площа в Миколаєві залишалася в статусі будівельного об’єкта, який не було введено в експлуатацію. На підставі звернення громадських активістів інспектори управління ДАБК провели позапланову перевірку на Соборній площі та притягнули ДЖКГ до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 1 мільйон 800 тисяч гривень. У лютому 2021 року міська влада оскаржувала штраф за використання площі без офіційного введення в експлуатацію. Проте, Миколаївський окружний адміністративний суд 30 грудня 2021 року залишив позов без задоволення.

Крім того, що фонтани на Соборній площі не працюють з 2022 року. Раніше в КП «Миколаївські парки» повідомили, що причиною затоплення технічних приміщень фонтанів на площі Соборній стала серія сильних дощів з 22 по 25 листопада 2022 року. Через відсутність електроенергії під час масштабного блекауту, спричиненого збройною агресією РФ, дренажний насос не зміг відкачати воду, що і призвело до затоплення приміщень та пошкодження обладнання.

У 2024 році на капітальний ремонт електрощитів, що були пошкоджені через затоплення технічних приміщень фонтанів на Соборній площі у Миколаєві планували витратити 688 тисяч гривень.

У січні 2025 року департамент ЖКГ повідомив, що запуск фонтанів на головній площі міста ускладнюється через відсутність у місті профільних спеціалістів для налагодження програмного забезпечення аби запустити фонтани в роботу. Компанія «Імперія води», яка будувала фонтани на Соборній площі в Миколаєві, відповіла на заяву ДЖКГ і заявили про готовність провести ремонт і налагодити програмне забезпечення фонтану.