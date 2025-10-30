Депутат Єрмолаєв назвав Кісельову бутафорським керівником комісії із законності

Депутат Єрмолаєв розкритикував голову «комісії з законності» Кісельову під час сесії міськради. Скриншот з трансляції сесії

Начальник антикорупційного департаменту Миколаєва, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв розкритикував роботу голови комісії з депутатської етики Олени Кісельової.

Під час свого виступу на засіданні сесії Миколаївської міської ради він назвав колегу «бутафорським» головою комісії, пишуть «МикВісті».

На початку сесії Олена Кісельова попросила скоротити виступи й перейти до порядку денного Миколаївської міськради, різко висловившись у бік депутатів з нової групи «Санація», до якої увійшов і Андрій Єрмолаєв.

На це він заувавжив, що комісія з питань законності жодного разу не винесла на розгляд питання про завчасне надання проєктів рішень до сесій, не обговорила вручення підозр керівнику комунального підприємства «ГДМБ» і дозвіл на встановлення АЗС у зеленій зоні.

— Олена Василівна дуже цікаво закликає до конструктиву, мабуть, і закликала і тут же всіх загадила. Вона дуже про регламент посилається, але щось я не бачив реакції її, як голови комісії, на численні порушення регламенту. Ну, мабуть, ця сесія у 2025 році, коли депутатам прислали матеріали сесії так, як і вимагає регламент. Зазвичай, присилають за добу. Щось я не памʼятаю, щоб це розглядалось на комісії законності. також не розглядалось питання щодо розгляду зауважень та пропозицій розглядаються ініціаторами. Це все жодного разу не розглядалось на комісії по законності. Питання по заправці у зеленій зоні. Дві підозри керівнику ГДМБ теж не розглядалось. Я можу продовжувати.. Це розглядається те, що комусь зручно, так, Олено Василівно? Я вважаю, що ви якийсь бутафорський керівник цієї комісії, понарошку, не по справжньому, — заявив Андрій Єрмолаєв.

Зазначимо, 30 жовтня вперше з 24 лютого 2022 року Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

Перед сесією стало відомо, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлан форматі.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради. Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.