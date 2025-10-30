«Вперше про це чую. Якщо б повідомили, був би присутній», — депутат Чайка заявив, що його не запрошували на очну сесію міськради Миколаєва

Владислав Чайка, депутат міськради Миколаєва, Фото: InsheTV

Депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлайн форматі.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту «МикВісті».

Як відомо, сьогодні депутати міської ради частково зберуться на засідання сесії міської ради в офлайн-форматі, однак голосування відбуватиметься онлайн у додатку Zoom.

— Я вперше від вас це чую. Жодного запрошення на очне засідання я не отримував. Виходить, медіа повідомили, а до депутатів вибіркове ставлення? Як завжди, я отримав запрошення у Zoom-сесію, яку я не вважаю захищеною від втручань. Засідання не мають відбуватись онлайн, куди невідомо хто заходить. Якщо б мені повідомили про те, що у нас буде засідання офлайн, звичайно, я б перший був там присутній, — сказав Владислав Чайка.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради.

Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.