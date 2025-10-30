  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Вперше про це чую. Якщо б повідомили, був би присутній», — депутат Чайка заявив, що його не запрошували на очну сесію міськради Миколаєва

Владислав Чайка, депутат міськради Миколаєва, Фото: InsheTVВладислав Чайка, депутат міськради Миколаєва, Фото: InsheTV

Депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлайн форматі.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту «МикВісті».

Як відомо, сьогодні депутати міської ради частково зберуться на засідання сесії міської ради в офлайн-форматі, однак голосування відбуватиметься онлайн у додатку Zoom.

Реклама

— Я вперше від вас це чую. Жодного запрошення на очне засідання я не отримував. Виходить, медіа повідомили, а до депутатів вибіркове ставлення? Як завжди, я отримав запрошення у Zoom-сесію, яку я не вважаю захищеною від втручань. Засідання не мають відбуватись онлайн, куди невідомо хто заходить. Якщо б мені повідомили про те, що у нас буде засідання офлайн, звичайно, я б перший був там присутній, — сказав Владислав Чайка.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради.

Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.

Останні новини про: Місцева політика

Депутати Миколаєва вперше частково зібрались на офлайн-сесію — Сєнкевич запропонував проводити засідання гібридно
Депутат Єрмолаєв назвав Кісельову бутафорським керівником комісії із законності
Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань, — Фалько
Реклама

Читайте також:

новини

«Яка група, такий і переворот», — Кім відповів телеграм-каналам, чиї прогнози щодо сесії міськради не виправдались

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань, — Фалько

Юлія Бойченко
новини

Депутат Єрмолаєв назвав Кісельову бутафорським керівником комісії із законності

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань, — Фалько
Депутат Єрмолаєв назвав Кісельову бутафорським керівником комісії із законності
Депутати Миколаєва вперше частково зібрались на офлайн-сесію — Сєнкевич запропонував проводити засідання гібридно

«Яка група, такий і переворот», — Кім відповів телеграм-каналам, чиї прогнози щодо сесії міськради не виправдались

Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань

1 година тому

У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей

Головне сьогодні