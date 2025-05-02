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Миколаївська облрада зібралась на офлайн-сесію у Первомайську, щоб призначити керівників пʼяти установ

Сесія Миколаївської обласної ради пройшла 1 травня у Первомайську. Скриншот з відеоСесія Миколаївської обласної ради пройшла 1 травня у Первомайську. Скриншот з відео

У четвер, 1 травня, депутатський корпус Миколаївської обласної ради зібрався на очну сесію, яку провели у місті Первомайськ, щоб затвердити керівників пʼяти закладів культури та спорту.

Про це повідомляють «МикВісті».

Перед початком обговорень голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зазначив, що облрада вперше проводить пленарне засідання у Первомайську. На сесії також був присутній мер міста Олег Демченко.

— Це не лише друге за чисельністю місто Миколаївської області, центр Первомайської громади та Первомайського району, а й місто з багатою історією на півдні України, — зауважив голова обласної ради. 

Зазначимо, що під час сесії депутати погодили одноголосно призначення керівників 5 установ: двох закладів культури та трьох спортшкіл.

Директором Миколаївської обласної філармонії призначили Олександра Добровольського, а директором «Обласного палацу культури» призначила Дениса Акманова. 

Депутати Миколаївської обласної ради. Скриншот з відеоДепутати Миколаївської обласної ради. Скриншот з відео

Також депутати призначили керівником обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Сергія Бєлобабу, комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Міненка, а школу вищої спортивної майстерності очолила Олена Суслова.

За це проголосували одноголосно — 38 «за».

Питання були затверджені без обговорень. Антон Табунщик зазначив, що проєкти рішень пройшли відповідні комісії.

Нагадаємо, ще двоє депутатів Миколаївської обласної ради 8-го скликання Володимир Висоцький від «Слуги народу» та Віра Миронова від партії «Пропозиція» склали свої мандати.

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