Аферисти переконали миколаївську пенсіонерку, що вона «спонсорує агресора», і забрали її заощадження

У Миколаєві шахраї ошукали пенсіонерку видаючи себе за правоохоронців. Фото: КіберполіціяУ Миколаєві шахраї ошукали пенсіонерку видаючи себе за правоохоронців. Фото: Кіберполіція

У Миколаєві поліцейські розслідують шахрайство, жертвою якого стала 74-річна місцева мешканка.

Шахраї, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів, переконали жінку, що вона нібито підозрюється у спонсоруванні країни-агресора через купівлю ліків, які, за словами шахраїв, були російського виробництва повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, під приводом «уникнення кримінальної відповідальності» аферисти поступово заволоділи довірою пенсіонерки. Протягом кількох днів вона спілкувалася з різними «правоохоронцями», які давали їй вказівки, нібито спрямовані на те, щоб уникнути покарання.

Дізнавшись, що жінка має значну суму грошей від продажу нерухомості, шахраї заявили, що кошти потрібно перевезти до Києва для декларування. Коли ж потерпіла відмовилася, їй повідомили, що гроші забере «кур’єр».

Під час зустрічі жінка передала незнайомцю 14 тисяч 360 доларів та 30 тисяч гривень — начебто тимчасово, до завершення перевірки. Після цього зв’язок із псевдоправоохоронцями перервався.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали 28-річного місцевого жителя, якого підозрюють у шахрайстві, пов’язаного із продажем неіснуючих дров через інтернет оголошення.

