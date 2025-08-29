Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Миколаївська міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Про це свідчать записи трансляцій засідань сесій за червень, липень та серпень 2025 року, повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни депутати Миколаївської міської ради жодного разу не збирались у сесійній залі для проведення своїх засідань. Натомість, усі сесії проходять за допомогою Zoom-конференцій, які транслюються у YouTube-канал Миколаївської міської ради.

Традиційно, на початку засідання мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликає депутатів увімкнути камери, аби пересвідчитися, що саме вони беруть участь у засіданні. При цьому, глядачі бачили екран Zoom-конференції з обличчями депутатів.

Скриншот трансляції засідання сесії Миколаївської міської ради 3 червня 2025 року

Однак, у мерії змінили підхід і тепер на екран трансляції виводиться лише обличчя спікера. Тож на записах сесій, які відбулись 26 червня, 17 липня, 31 липня та 28 серпня неможливо пересвідчитися, що у засіданні дійсно беруть участь депутати, окрім тих, які виступають та беруть активну участь у сесії. А отже, неможливо і перевірити, чи дійсно є необхідна кількість депутатів для проведення сесії.

Ось так уже 2 місяці виглядає екран відеотрансляції сесій, коли міський голова Олександр Сєнкевич просить депутатів увімкнути камеру на підтвердження своєї участі, скрин з відео міськради

Директор антикорупційного департаменту Миколаївської міської ради Андрій Єрмолаєв, який також є депутатом від партії «Пропозиція» в коментарі «МикВісті» заявив, що у Zoom-конференції під час сесії 28 серпня також не бачив облич усіх депутатів міськради попри прохання увімкнути камери для підтвердження участі у засіданні. При цьому, серед депутатів обговорюється інформація про можливе неперсональне голосування під час розгляду кількох проектів рішень, повідомив Андрій Єрмолаєв.

— Ви ж розумієте, якщо воно дистанційно, то завжди є можливість якихось махінацій. Я бачив, що на початку сесії казали, що всі мають увімкнути камеру. І оскільки я також був у Zoom, але там усіх не показує, я не бачив усіх. Я вважаю, що у нас є відділ інформатизації, який відповідає за проведення сесій, вони повинні були пересвідчитись, що всі депутати відповідають… Якщо вони щось пропустили і сказали, що всі депутати підтверджені, а насправді цього не було — це кримінальна відповідальність. Це дуже великий прецедент, тому що тоді за всі ці роки дистанційного голосування, якщо рішення на межі, як тут 28 голосів, то це може бути оскаржено. Якщо хоча б один такий факт підтвердиться, то це ставить під сумнів усі три роки роботи ради. У цифровому світі нічого не буває так, щоб не залишилось слідів. Якщо є такі підозри — я думаю, правоохоронні органи швидко розберуться, з яких IP-адрес заходили. Якщо хтось щось задумав мутити, то вони дуже слабо у цьому розбираються. Якщо буде бажання у правоохоронців — це дуже швидко з’ясується, - сказав Андрій Єрмолаєв.

Ми намагались отримати коментар від керівника міського інформаційно-обчислювального центру Євгена Богаченка, відповідального за організацію онлайн-засідань сесій міськради щодо того, яким чином відбувається підтвердження персональної участі депутатів на засіданнях, однак станом на час публікації цього матеріалу він не відповів на наші дзвінки та повідомлення.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зізнався, що хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів так звані апаратні наради, які він проводить зі своїми підлеглими. При цьому, міський голова неодноразово, на кожному публічному заході та нараді декларує, що у міськраді Миколаєва усе вирішується прозоро та відкрито. Редакція онлайн-медіа МикВісті для того, щоб виправити це та допомогти Олександру Сєнкевичу очолити рейтинг відкритості офіційно подали пропозицію до проєкту рішення про План Доброчесності міськради.

Пропозиції МикВісті до плану доброчесності щодо участі депутатів у онлайн-сесіях

Як відомо, депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001), який ухвалили на засіданні сесії 28 серпня. Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за». Слід зазначити, що згідно з протоколом, за проєкт проголосували 28 депутатів. Можливо, якщо голос Домбровської буде відкликаний, ймовірно, рішення визнають неприйнятим. Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

Нагадаємо, навесні депутата Олену Кісельову (фракція «Європейська Солідарність»), яка очолює комісію з законності, не допустили до участі через невідповідність підпису в Zoom. Вона зазначає, що її не попереджали про зміни у процедурі підключення. При цьому, вона вважає, що Миколаївській міській раді варто уже відходити від практики проведення онлайн-сесій, як це відбувається уже протягом трьох років.