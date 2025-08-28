Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 28.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

Миколаївська міська рада, серпень 2025 року. Фото: Андрій ШинкаренкоМиколаївська міська рада, серпень 2025 року. Фото: Андрій Шинкаренко

Депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

За відповідні проєкти рішень депутатський корпус проголосував сьогодні на сесії 28 серпня, пишуть «МикВісті».

— Ми напрацювали ці рішення протягом року. Ми працювали з Європейського антикорупційною ініціативою, яка профінансувала роботу  Ernst&Young, яка провела аудит структури, реформувала ці проєкти рішень. Попередньо збирались з депутатами і громадськістю, які надали свої пропозиції, включені до проєктів рішень, —  сказав міський голова.

До обговорення проєкту рішення підключився зокрема і директор антикорупційного департаменту мерії Миколаєва, депутат міськради від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв, який наразі служить у Збройних силах. Він зауважив, що дана реформа передбачає знищення департаменту, а отже і позбавляє роботи його співробітників. 

Андрій Єрмолаєв. Скриншот з трансляції Миколаївської міської радиАндрій Єрмолаєв. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради

— В результаті його проєкту ліквідується антикорупційний департамент, який я очолював, поки не приєднався до Сил оборони. З мого департаменту призвано 8 осіб. Якраз найбільша кількість співробітників призвалась з відділу благоустрою. Відповідно до статті 19, за мобілізованими зберігається місце роботи та посада. Виходить, що ця реформа позбавляє їх роботи. Я закликаю депутатів не позбавляти мобілізованих співробітників права на роботу і не голосувати за цей проєкт. А якщо треба реформувати департамент, то чітко прописати, що мобілізовані працівники згідно закону збережуть свою посаду, — звернувся до депутатів посадовець.

Андрій Волков. Скриншот з трансляції Миколаївської міської радиАндрій Волков. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради
Олександр Сєнкевич. Скриншот з трансляції Миколаївської міської радиОлександр Сєнкевич. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради

У відповідь на це керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зауважив, що посади мобілізованих будуть збережені за посадовими особами, а позбавляти їх роботи не будуть, бо і оновлена структура передбачає наявність цих кадрів у ній.

— В другому проєкті рішення ми передбачаємо у складі наших виконавчих органів такого органу як департамент, але наразі ми передбачаємо збереження структурних підрозділів, які займались перевіркою тендерних закупівель, а також перевіркою запобігання корупцією має увійти до складу департаменту міського голови. Структурний підрозділ, який займався питаннями благоустрою, повинний бути створений у якості іншого виконавчого органу, — сказав Андрій Волков.

Депутатові також відповіла і депутатка Олена Кіселььова. Вона дорікнула Андрію Єрмолаєву на слова про його департамент та співробітників.

— Департамент не ваш. І співробітники теж не ваші. Кріпосне право у нас відмінили давно. Тому Волков відповів, що права жодним чином не порушуються під час змін у структурі. І щодо вашого департамента з повноваженнями, які у нього не мали б бути, найбільша кількість зауважень у поважних антикорупційних органів. Тому зміни мають бути згідно чинного законодавства, щоб ваш-наш департамент не був наділений функціями, які він має 10 років, — зауважила Олена Кісельова.

У підсумку за нову структури виконавчих органів проголосували 28 депутатів.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. 

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського головиПроект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради. 

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Смішні гроші»: у Миколаєві з платних парковок зібрали ₴111 тисяч, але місто отримає менше половини
«Упирі. Я клав з прибором на всі ці Telegram канали», — заява Сєнкевича на сесії міськради Миколаєва
Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
новини

«Там досить погана динаміка, треба швидше», — у Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

Юлія Бойченко
новини

«Упирі. Я клав з прибором на всі ці Telegram канали», — заява Сєнкевича на сесії міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
новини

Панченко заявив, що прокуратура вже тиждень шукає офіс компанії, яка хоче сортувати сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий
«Упирі. Я клав з прибором на всі ці Telegram канали», — заява Сєнкевича на сесії міськради Миколаєва
«Смішні гроші»: у Миколаєві з платних парковок зібрали ₴111 тисяч, але місто отримає менше половини

У Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

1 година тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay