Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

Миколаївська міська рада, серпень 2025 року. Фото: Андрій Шинкаренко

Депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

За відповідні проєкти рішень депутатський корпус проголосував сьогодні на сесії 28 серпня, пишуть «МикВісті».

— Ми напрацювали ці рішення протягом року. Ми працювали з Європейського антикорупційною ініціативою, яка профінансувала роботу Ernst&Young, яка провела аудит структури, реформувала ці проєкти рішень. Попередньо збирались з депутатами і громадськістю, які надали свої пропозиції, включені до проєктів рішень, — сказав міський голова.

До обговорення проєкту рішення підключився зокрема і директор антикорупційного департаменту мерії Миколаєва, депутат міськради від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв, який наразі служить у Збройних силах. Він зауважив, що дана реформа передбачає знищення департаменту, а отже і позбавляє роботи його співробітників.

Андрій Єрмолаєв. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради

— В результаті його проєкту ліквідується антикорупційний департамент, який я очолював, поки не приєднався до Сил оборони. З мого департаменту призвано 8 осіб. Якраз найбільша кількість співробітників призвалась з відділу благоустрою. Відповідно до статті 19, за мобілізованими зберігається місце роботи та посада. Виходить, що ця реформа позбавляє їх роботи. Я закликаю депутатів не позбавляти мобілізованих співробітників права на роботу і не голосувати за цей проєкт. А якщо треба реформувати департамент, то чітко прописати, що мобілізовані працівники згідно закону збережуть свою посаду, — звернувся до депутатів посадовець.

Андрій Волков. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради

У відповідь на це керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зауважив, що посади мобілізованих будуть збережені за посадовими особами, а позбавляти їх роботи не будуть, бо і оновлена структура передбачає наявність цих кадрів у ній.

— В другому проєкті рішення ми передбачаємо у складі наших виконавчих органів такого органу як департамент, але наразі ми передбачаємо збереження структурних підрозділів, які займались перевіркою тендерних закупівель, а також перевіркою запобігання корупцією має увійти до складу департаменту міського голови. Структурний підрозділ, який займався питаннями благоустрою, повинний бути створений у якості іншого виконавчого органу, — сказав Андрій Волков.

Депутатові також відповіла і депутатка Олена Кіселььова. Вона дорікнула Андрію Єрмолаєву на слова про його департамент та співробітників.

— Департамент не ваш. І співробітники теж не ваші. Кріпосне право у нас відмінили давно. Тому Волков відповів, що права жодним чином не порушуються під час змін у структурі. І щодо вашого департамента з повноваженнями, які у нього не мали б бути, найбільша кількість зауважень у поважних антикорупційних органів. Тому зміни мають бути згідно чинного законодавства, щоб ваш-наш департамент не був наділений функціями, які він має 10 років, — зауважила Олена Кісельова.

У підсумку за нову структури виконавчих органів проголосували 28 депутатів.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.