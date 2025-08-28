Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
14:15, 28 серпня, 2025
-
Депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.
За відповідні проєкти рішень депутатський корпус проголосував сьогодні на сесії 28 серпня, пишуть «МикВісті».
— Ми напрацювали ці рішення протягом року. Ми працювали з Європейського антикорупційною ініціативою, яка профінансувала роботу Ernst&Young, яка провела аудит структури, реформувала ці проєкти рішень. Попередньо збирались з депутатами і громадськістю, які надали свої пропозиції, включені до проєктів рішень, — сказав міський голова.
До обговорення проєкту рішення підключився зокрема і директор антикорупційного департаменту мерії Миколаєва, депутат міськради від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв, який наразі служить у Збройних силах. Він зауважив, що дана реформа передбачає знищення департаменту, а отже і позбавляє роботи його співробітників.
— В результаті його проєкту ліквідується антикорупційний департамент, який я очолював, поки не приєднався до Сил оборони. З мого департаменту призвано 8 осіб. Якраз найбільша кількість співробітників призвалась з відділу благоустрою. Відповідно до статті 19, за мобілізованими зберігається місце роботи та посада. Виходить, що ця реформа позбавляє їх роботи. Я закликаю депутатів не позбавляти мобілізованих співробітників права на роботу і не голосувати за цей проєкт. А якщо треба реформувати департамент, то чітко прописати, що мобілізовані працівники згідно закону збережуть свою посаду, — звернувся до депутатів посадовець.
У відповідь на це керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зауважив, що посади мобілізованих будуть збережені за посадовими особами, а позбавляти їх роботи не будуть, бо і оновлена структура передбачає наявність цих кадрів у ній.
— В другому проєкті рішення ми передбачаємо у складі наших виконавчих органів такого органу як департамент, але наразі ми передбачаємо збереження структурних підрозділів, які займались перевіркою тендерних закупівель, а також перевіркою запобігання корупцією має увійти до складу департаменту міського голови. Структурний підрозділ, який займався питаннями благоустрою, повинний бути створений у якості іншого виконавчого органу, — сказав Андрій Волков.
Депутатові також відповіла і депутатка Олена Кіселььова. Вона дорікнула Андрію Єрмолаєву на слова про його департамент та співробітників.
— Департамент не ваш. І співробітники теж не ваші. Кріпосне право у нас відмінили давно. Тому Волков відповів, що права жодним чином не порушуються під час змін у структурі. І щодо вашого департамента з повноваженнями, які у нього не мали б бути, найбільша кількість зауважень у поважних антикорупційних органів. Тому зміни мають бути згідно чинного законодавства, щоб ваш-наш департамент не був наділений функціями, які він має 10 років, — зауважила Олена Кісельова.
У підсумку за нову структури виконавчих органів проголосували 28 депутатів.
Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.
При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.
Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.
У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.
Останні новини про: Миколаївська міська рада
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.