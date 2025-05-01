Ременнікова відповіла Сєнкевичу, що не зможе підтримати урізання функцій районів: «Конфлікт інтересів»

Ганна Ременнікова. Архівне фото: «МикВісті»

Голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниця Інгульської райадміністрації Ганна Ременнікова заявила, що не зможе підтримати запропоновану міським головою Олександром Сєнкевичем нову структуру виконавчих органів міськради.

У коментарі «МикВісті» Ганна Ременнікова зазначила, що проєкт вносить зміни у повноваження органу, який вона очолює, а отже в неї конфлікт інтересів.

— Структура дійсно розглядається. Але потрібно ще багато часу для розгляду та вирішення цього питання. Що стосується голосування депутатів Ременнікової та Берези, то в нас конфлікт інтересів і ми не зможемо взяти участь у такому голосуванні, — сказала Ганна Ременнікова.

Раніше, Олександр Сєнкевич заявив, що його однопартійці у «Пропозиції» депутати Олександр Береза та Ганна Ременнікова, які очолюють дві з чотирьох адміністрацій районів, проголосують «За» таке рішення.

Нова структура суттєво скорочує функції районних адміністрації, перетворюючих їх на фронт-офіс Департаменту з надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, нову структуру планують розглянути в травні, а зміни відбудуться з наступного року.