Ременнікова відповіла Сєнкевичу, що не зможе підтримати урізання функцій районів: «Конфлікт інтересів»
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- Світлана Іванченко
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12:36, 01 травня, 2025
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Голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниця Інгульської райадміністрації Ганна Ременнікова заявила, що не зможе підтримати запропоновану міським головою Олександром Сєнкевичем нову структуру виконавчих органів міськради.
У коментарі «МикВісті» Ганна Ременнікова зазначила, що проєкт вносить зміни у повноваження органу, який вона очолює, а отже в неї конфлікт інтересів.
— Структура дійсно розглядається. Але потрібно ще багато часу для розгляду та вирішення цього питання. Що стосується голосування депутатів Ременнікової та Берези, то в нас конфлікт інтересів і ми не зможемо взяти участь у такому голосуванні, — сказала Ганна Ременнікова.
Раніше, Олександр Сєнкевич заявив, що його однопартійці у «Пропозиції» депутати Олександр Береза та Ганна Ременнікова, які очолюють дві з чотирьох адміністрацій районів, проголосують «За» таке рішення.
Нова структура суттєво скорочує функції районних адміністрації, перетворюючих їх на фронт-офіс Департаменту з надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, нову структуру планують розглянути в травні, а зміни відбудуться з наступного року.
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