По 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
20:57, 23 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у середу, 24 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад 14 годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 11:30; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 1.2 – 00:00 - 04:30; 11:30 - 18:30;
Всього: 11 годин 30 хвилин
- 2.1 – 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 2.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 22:00;
Всього: 14 годин
- 3.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;
Всього: 10 годин
- 3.2 – 00:00 - 01:00; 06:30 - 11:30; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;
Всього: 11 годин 30 хвилин
- 4.1 – 01:00 - 04:30; 09:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 4.2 – 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 5.1 – 01:00 – 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
Всього: 14 годин
- 5.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00;
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 6.1 – 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 00:00;
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 6.2 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 22:00.
Всього: 11 годин 30 хвилин
Щоб перевірити, чи входить ваша адреса до черги відключень, можна перевірити за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діяли. Електропостачання працювало у режимі перепідключення.
Сьогодні, 23 грудня, у Миколаївській області знову запровадили графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).
