По 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Миколаїв, фото: Андрій Дронов

У Миколаєві та по області у середу, 24 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад 14 годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 11:30; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;

Всього: 13 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00 - 04:30; 11:30 - 18:30;

Всього: 11 годин 30 хвилин

Всього: 11 годин 30 хвилин

2.1 – 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

Всього: 12 годин 30 хвилин

Всього: 12 годин 30 хвилин

2.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 22:00;

Всього: 14 годин

Всього: 14 годин

3.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;

Всього: 10 годин

Всього: 10 годин

3.2 – 00:00 - 01:00; 06:30 - 11:30; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;

Всього: 11 годин 30 хвилин

Всього: 11 годин 30 хвилин

4.1 – 01:00 - 04:30; 09:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

Всього: 12 годин 30 хвилин

Всього: 12 годин 30 хвилин

4.2 – 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

Всього: 10 годин 30 хвилин

Всього: 10 годин 30 хвилин

5.1 – 01:00 – 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

Всього: 14 годин

Всього: 14 годин

5.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00;

Всього: 10 годин 30 хвилин

Всього: 10 годин 30 хвилин

6.1 – 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 00:00;

Всього: 12 годин 30 хвилин

Всього: 12 годин 30 хвилин

6.2 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 22:00.

Всього: 11 годин 30 хвилин

Всього: 11 годин 30 хвилин

Щоб перевірити, чи входить ваша адреса до черги відключень, можна перевірити за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діяли. Електропостачання працювало у режимі перепідключення.

Сьогодні, 23 грудня, у Миколаївській області знову запровадили графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).