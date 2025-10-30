Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

Голова комісії з законності Олена Кісельова відповіла ан закиди щодо «бездіяльності». Скриншот з трансляції сесії

Депутат Миколаївської міської ради від «Європейської солідарності», голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова відповіла Андрію Єрмолаєву на його звинувачення у її бездіяльності.

Під час свого виступу на сесії Миколаївської міської ради депутатка що управління, яке він очолює, жодного разу не подавало своїх зауважень до комісії, яку він критикує, повідомляють «МикВісті».

— Буду намагатися бути толерантною. Це мені каже керівник антикорупційного департамента, управління якого жодного разу на комісію, яку він згадав, не надав жодного зауваження? І весь цей час знаходиться у бюджетній комісії, голосувати за все. Все було так чинно і благородно. Це щодо матчастини, — відповіла Єрмолаєву депутатка.

Вона також зазначила, що представники «Європейської солідарності» не долучаються до жодних обʼєданняь у міськраді. Вона наголосила, що це заборонено статутом партії, а тому її колеги діють у межах внутрішніх правил політсили.

— Спочатку вивчіть, коли створюються депутатські групи, а коли створюються міжфракційні об'єднання. Скільки б ви не говорили або не хотіли би затовкти, вибачте, шафу скелети, які в кожного є, вибори 2020 року відбувалися за партійними списками. Партія – це була суб'єкт виборчого процесу. І всі депутати мали те або інше відношення до тої чи іншої партії. За членів партії «Європейська Солідарність» в мене особисте відношення і відповідальність, тому що кожен із членів зобов'язаний був бути членом партії, тоді б він мав право йти на вибори і він підпорядковується статуту партії. А в статуті партії чітко прописано, що члени «ЄС» ні з ким не об'єднуються, ні в які більш того в конструкції, щодо міжфракційних об'єднань. Тому я не буду говорити, яким способом і в якій манері подавалися підписи про це об'єднання. Йому і так достатньо багато уваги. Тому знову говорю, давайте вивчайте регламент. Нарешті в депутатського корпусу виникла така гостра необхідність його вивчати, коли це реально головний документ будь-якої ради. Тривалий час це було благородно, але тепер ми починаємо працювати.Ніяких повноважень, ніяких преференцій будь-яке об'єднання Миколаївській міській раді не дає. , — сказала Олена Кісельова.

Вона також закликала апарат ради ігнорувати анонімні джерела, які просять дати інформацію, що є у відкритому доступі.

— Я хочу звернутися до всіх учасників і апарату ради і інше, прошу на запити з якихось невідомих акаунтів, невідомих представників відповіді щодо публічної інформації Миколаївської міської ради не давати, тому що це витрачається час і ресурс працівників виконавчих органів. Те, що є в публічному доступі, будь-яка особа, навіть якщо за межами України, вона має змогу ознайомитись. Тому що на адресу комісії через апарат ради і секретаря надійшли запити щодо отримання копій протоколів чи якоїсь іншої, скажімо так, масажа дерев'яної ноги. Вибачте, я толерантна в міру. Тому вивчайте регламент, дивіться сайт Миколаївської міської ради, беріть звідти протоколи комісій і працюйте, — резюмувала вона.

Зазначимо, 30 жовтня вперше з 24 лютого 2022 року Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

Перед сесією стало відомо, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлан форматі.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради. Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.