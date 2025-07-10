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«Місто для людей Миколаїв» планує судитися через рішення жителів будинку змінити управителя

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty imageСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty image

Компанія «Місто для людей Миколаїв» заявила про підготовку судового позову через рішення співвласників багатоквартирного будинку на проспекті Богоявленському, 340 змінити управителя. За їхніми даними, мешканці порушили процедуру розірвання договору.

Про це йдеться у повідомленні управляючої компанії, яке надійшло у редакцію «МикВісті».

Нагадаємо, що мешканці будинку по проспекту Богоявленському, 340 у Миколаєві поскаржились на управляючу компанію «Місто для людей». За їхніми словами, компанія нараховує плату за обслуговування, хоча вже не має відношення до будинку. Мешканці заявили, що з 1 червня 2025 року їхній будинок обслуговує інша компанія.

У компанії «Місто для людей» стверджують, що не отримували повідомлення про бажання розірвати договір, тому вважають його розірвання недійсним.

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У компанії посилаються на чинне законодавство, зокрема на статтю 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», яка передбачає, що в одному багатоквартирному будинку не може бути кількох управителів одночасно. «Місто для людей» збирається у суді доводити неправомірність зміни управителя.

«А відтак, у випадку, якщо співвласники не повідомляли Вас про дострокове припинення договірних відносин з Вашим підприємством, договори з іншим управителем можуть бути визнані такими, що укладені з порушенням вимог чинного законодавства. Даний факт можливо встановити у судовому порядку, відповідно до вимог процесуального законодавства України. Наразі готуємо судове провадження», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Після цього мешканцям будинку на вулиці Космонавтів 53, де через конфлікт двох управляючих компаній вимкнули ліфт, пропонують провести нові вибори на загальних зборах.

Також нагадаємо, що у серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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