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Жителі будинку на Богоявленському стверджують: «Місто для людей Миколаїв» не прийняло повідомлення про розірвання договору і продовжує надсилати рахунки

Мешканці Миколаєва скаржаться на дії компанії «Місто для людей». Фото для ілюстрації paxabayМешканці Миколаєва скаржаться на дії компанії «Місто для людей». Фото для ілюстрації paxabay

Мешканці багатоквартирного будинку на проспекті Богоявленському, 340 в Миколаєві заявляють, що повідомили компанію «Місто для людей Миколаїв» про те, що змінили управителя, однак там відмовилися приймати кореспонденцію та продовжують нараховувати плату за обслуговування.

Про це «МикВісті» повідомили мешканці будинку.

Мова йде про будинок на проспекті Богоявленському, 340. Мешканці стверджують, що «Місто для людей Миколаїв» нараховує плату за обслуговування, хоча вже не має відношення до будинку, адже з 1 червня 2025 року їхній будинок обслуговує інша компанія.

Після цього у компанії «Місто для людей Миколаїв» заявили, що не отримували офіційного повідомлення про розірвання договору з будинком. У компанії пояснили, що тільки отримали лист від Департаменту ЖКГ, але він не замінює повідомлення, яке мали надати співвласники будинку згідно з процедурою. У компанії наголошують: щоб змінити управителя, мешканці мали письмово повідомити про це діючу компанію у встановлені строки.

Жителі будинку запевняють, що заносили повідомлення про бажання розірвати договір, однак його там не прийняли.

«Я особисто їм заносила протоколи зборів мешканців будинку про те, що вони нас не будуть обслуговувати з 01.06.2025року, дані документи я поклала на стіл біля кулеру, про що свідчить відеозапис. Також я особисто відправляла їм заказним з повідомлення лист з «Нової пошти» та «Укрпошти» — всі чеки зберіглися. Вони не приймали кореспонденцію. Закон тут ми не порушували від слова зовсім», — розповідає одна з мешканок будинку.

Відправлені листи з повідомленням про зміну управителя Відправлені листи з повідомленням про зміну управителя "Місту для людей" від жителів будинку
Відправлені листи з повідомленням про зміну управителя Відправлені листи з повідомленням про зміну управителя "Місту для людей" від жителів будинку

Миколаївці зазначають, що не хочуть, щоб будинок обслуговувала компанія «Місто для людей», адже неодноразово фіксували незадовільну якість обслуговування компанією, а також зверталися зі скаргами до різних інстанцій.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Після цього мешканцям будинку на вулиці Космонавтів 53, де через конфлікт двох управляючих компаній вимкнули ліфт, пропонують провести нові вибори на загальних зборах.

Також нагадаємо, що у серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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