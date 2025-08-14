«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Стан каналізації в будинку 15а по вулиці Театральній у Миколаєві. Фото жителів будинку

Мешканці будинку по вулиці Театральній, 35а у Миколаєві б’ють на сполох через постійні проблеми з каналізацією, які, за їхніми словами, руйнують будівлю.

Своє звернення у групі Contact Center при Миколаївській міськраді розмістила жителька з нікнеймом Ната Ли, пишуть «МикВісті».

Вона розповіла, що каналізаційні люки поблизу їхнього будинку забиваються кожні два дні, і замість відведення трубами нечистоти затоплюють підвал.

«Шановні представники влади та комунальних служб! ​Ми, мешканці будинку за адресою вулиця Театральна 35а, перший під'їзд, до вас з криком про допомогу! Наш будинок руйнується на очах, і причина цьому — повна бездіяльність щодо аварійної каналізаційної системи. ​Кожні два дні каналізаційні люки поблизу нашого будинку забиваються, і нечистоти, замість того, щоб йти по трубах, затоплюють наш підвал», — написала жителька.

Стан каналізації в будинку 15а по вулиці Театральній у Миколаєві. Фото жителів будинку

За її словами, у квартирах стоїть різкий сморід, стіни сиріють, а фундамент та несучі конструкції зазнають пошкоджень. Люди бояться, що перекриття просто не витримають.

«Ми змушені жити в постійному смороді, який проникає в наші квартири, а найгірше — волога та агресивне середовище руйнують фундамент та несучі перекриття будинку. ​Це не просто побутова незручність — це пряма загроза життю та здоров'ю мешканців. Будинок тріщить, стіни сиріють, і ми щодня живемо в страху, що перекриття не витримають і стануть причиною трагедії», — розповіла жінка.

Стан каналізації в будинку 15а по вулиці Театральній у Миколаєві. Фото жителів будинку

Мешканці зазначають, що вже неодноразово зверталися до керуючої компанії «Місто для людей» та «Миколаївводоканалу», але, окрім обіцянок, реальних дій не побачили. Вони вимагають провести повне обстеження системи та капітальний ремонт, а не обмежуватися тимчасовою прочисткою.

«​Вимагаємо негайно відреагувати на наше звернення, провести повне обстеження каналізаційної системи та виконати роботи, які назавжди вирішити цю проблему. Просимо не просто прочистити засмічення, а знайти та усунути причину його виникнення, щоб запобігти подальшому руйнуванню нашого будинку», — йдеться у зверненні.

У коментарях під дописом представники «Миколаївводоканалу» подякували за звернення та повідомили, що скарга взята в роботу.

