Уряд виділив ₴334 млн на водопостачання: Миколаїв включили до переліку міст-отримувачів

Уряд виділив 334 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для водопостачання та відновлення інфраструктури. Частину цього обладнання отримає Миколаїв.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Місту планують передати установки для очищення води та техніку, яка допоможе забезпечити стабільну подачу води. Подібне обладнання отримають ще Харків, Дніпро, Херсон та Київ.

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта .

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Окрім інфраструктурних проєктів Агентства відновлення, кошти розподілено на підтримку інших напрямів: на закупівлю обладнання для стабільного енергопостачання, на обладнання для навчальних закладів, на обладнання та будівництво для гуманітарної протимінної діяльності ДСНС, на медичне обладнання та посилення безпеки кордонів.

Хоча новий водогін запустили у жовтні 2025 року, це ще не означає, що в кранах одразу буде питна вода. Про це «МикВістям» сказала представниця Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. За її словами, місту потрібно побудувати нову систему очищення води — без цього водогін не дасть очікуваного результату.

Заступник міського голови Сергій Коренєв пояснив, що Агенція відновлення працює над модернізацією очисних споруд. План — запустити їх одночасно з новою магістраллю. Голова ОВА Віталій Кім раніше неодноразово говорив, що не хоче поспішати з великим кредитом для цих робіт, хоча ЄІБ був готовий виділити понад €100 млн.

Пізніше стало відомо, що саме Державне агентство відновлення, за дорученням уряду, тепер займається проєктом модернізації очищення води для Миколаєва.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону. Він уже працює в системі «Миколаївводоканалу». На очисних спорудах замінили 4 із 8 фільтрів, ще 4 планують оновити найближчим часом. Місто продовжує промивати мережі — саме тому на вулицях можна бачити відкриті пожежні гідранти. Це планова робота, а не аварійні ситуації.

Мер Олександр Сєнкевич заявляв, що питна вода може з’явитися у лютому 2026 року. Водночас Віталій Кім у недавньому інтерв’ю припустив, що це може статися значно швидше — приблизно за 2–4 тижні, якщо роботи на очисних спорудах завершать вчасно і лабораторії дадуть «зелене світло».