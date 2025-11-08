Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
18:25, 08 листопада, 2025
-
Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що питна вода у водомережі може з’явитися у лютому 2026 року.
Про це мер розповів в інтервʼю hromadske.
За його словами, нині якість води покращується, але ще не відповідає нормам за двома показниками — мутністю та лужністю.
— Зараз Агентство з відновлення будує додаткові очисні споруди. Їх планують закінчити до кінця цього року. У січні ми вже будемо проводити додаткове очищення води. Думаю, десь у лютому вода вже стане питною у кранах миколаївців, — сказав Олександр Сенкевич.
Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в нещодавньому інтервʼю казав, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.
Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом. Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.
Нині до кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.
