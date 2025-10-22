«Ми повідомимо, коли вода стане питною», — мер Миколаєва пояснив, що зараз не так із водою в кранах

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві водопровідна вода все ще не відповідає нормам питної за показниками мутності та лужності, однак солоної води в мережах більше немає.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час засідання виконкому, повідомляють «МикВісті»

За його словами, з початку жовтня 2025 року місто отримує прісну воду, а на КП «Миколаївводоканал» уже замінили фільтри з кварцового піску. Наразі триває добудова додаткових очисних споруд, які мають підвищити ефективність очищення — попередні були налаштовані на воду з Дніпра.

«Агенція відновлення добудовує очисні споруди на зекономлені кошти на трубопроводах. Щоб зробити їх більш ефективними, так як вони у нас були налаштовані на дніпровську воду. Дніпро більша річка, вода там була чистіша. Тому зараз завершується будівництво додаткових очисних споруд. Крім того, ми змінили наш проєкт з реконструкції очисних додаткових і встановлення осмотичних установок з Європейським банком. Цей проєкт продовжується, ми хочемо добитися того, щоб у Миколаєві подаватиметься в труби найчистіша в Україні вода. Це лише плани», — розповів Олександр Сєнкевич.

Він додав, що офіційно про придатність води до пиття оголосять лише після того, як стабільні результати покажуть лабораторні дослідження в різних районах міста — на Намиві, у Корабельному та на основних магістральних водогонах.

«Щодо сьогоднішніх показників води, то вони трошки перевищують рівні питної по мутності та по лужності. Показники потихеньку приходять до норми. Це пов’язано з тим, що треба і труби промити — вони ще промиваються. І у місці водозабору треба, щоб вода стала менш мутною. Але маючи станцію мікрофільтрів, яку добудують до кінця року, ми зможемо привести до ладу ці показники. Ми щоденно виміряємо показники на водозаборі і декілька разів протягом дня на водоканалі. Якість води буде покращуватись до нового року. І як тільки показники на Намиві, в Корабельному районі, в магістральних водопроводах по замірах стануть показниками питної води, ми обов’язково про це повідомимо», — додав мер.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві фіксують поступове покращення якості води після запуску нового водогону. Водночас у міських мережах досі циркулює частина води з лиману, яку потрібно повністю витіснити.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.