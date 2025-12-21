Удар по Миколаївщині КАБом: в ОВА розповіли про стан пораненого після атаки

Вдень 20 грудня російська армія атакувала Снігурівську громаду на Миколаївщині авіаційними засобами ураження, попередньо – КАБами. Від удару постраждав 49-річний чоловік.

Станом на ранок 21 грудня він перебуває у стабільному тяжкому стані, повідомляють у Миколаївській ОВА.

На місці атаки також пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.

Крім того, учора ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки. За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль. У місті через відключення електроенергії на маршрутах курсували 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.