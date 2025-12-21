 Російська армія атакувала Миколаївщину 20 грудня

Удар по Миколаївщині КАБом: в ОВА розповіли про стан пораненого після атаки

Вдень 20 грудня російська армія атакувала Снігурівську громаду на Миколаївщині авіаційними засобами ураження, попередньо – КАБами. Від удару постраждав 49-річний чоловік.

Станом на ранок 21 грудня він перебуває у стабільному тяжкому стані, повідомляють у Миколаївській ОВА.

На місці атаки також пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.

Крім того, учора ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки. За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль. У місті через відключення електроенергії на маршрутах курсували 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

