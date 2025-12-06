  • субота

На посаду директора водоканалу у Миколаєві претендують 19 кандидатів

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Фото зі сторінки підприємстваКомунальне підприємство «Миколаївводоканал». Фото зі сторінки підприємства

Прийом заявок на конкурс із визначення нового Генерального директора МКП «Миколаївводоканал» завершився 2 грудня.

За інформацією підприємства, на конкурс подалися 19 кандидатів — фахівці з різних сфер економіки.

Наразі всі подані матеріали розглядає комісія. Перед новим керівником стоятимуть завдання з модернізації, підвищення ефективності та посилення фінансової стійкості підприємства

У пресслужбі водоканалу зазначають, що новий керівник має зосередитися на модернізації, підвищенні ефективності роботи та зміцненні фінансової стійкості підприємства.

Слід зазначити, що новий керівник має розпочати роботу на початку наступного року. За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, до участі в конкурсі запрошувалися кандидати як з України, так і з-за кордону.

Нагадаємо, 15 жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.

0
