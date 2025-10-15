  • середа

Пішов з життя генеральний директор МКП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко

Борис Дуденко. Фото: МКП Борис Дуденко. Фото: МКП "Миколаївводоканал"

15-го жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.

Про це повідомили в комунальному підприємстві. У «Миколаївводоканалі» висловили глибоку скорботу у зв’язку з втратою свого керівника.

— Борис Леонідович завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням користувався великою повагою серед працівників підприємства. Був працьовитим, наполегливим та енергійним наставником, який в часи найважчих випробувань зумів згуртувати колектив та разом з партнерами забезпечити місто водою, — зазначив колектив «Миколаївводоконал».

Борис Дуденко народився у 1973 році в Миколаєві. Закінчив Лиманівську середню школу Жовтневого району, здобув вищу освіту в Миколаївському сільськогосподарському інституті, а згодом — у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова за спеціальністю «менеджмент організації». У 2015 році отримав ступінь магістра ділового адміністрування (MBA).

Борис Дуденко. Фото: Борис Дуденко. Фото: "МикВісті"

До роботи у «Миколаївводоканалі» Борис Дуденко працював на Миколаївському глиноземному заводі, Дніпропетровському трубопрокатному заводі та у компанії «Дніпрообленерго». У 2016 році він виграв конкурс на посаду генерального директора МКП «Миколаївводоканал» і відтоді очолював підприємство.

Прощання з Борисом Дуденком відбудеться 17 жовтня о 12:00 у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері за адресою: вул. Садова, 12.

Редакція «МикВісті» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам покійного.

