Пішов з життя генеральний директор МКП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко
- Ірина Олехнович
15:25, 15 жовтня, 2025
15-го жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.
Про це повідомили в комунальному підприємстві. У «Миколаївводоканалі» висловили глибоку скорботу у зв’язку з втратою свого керівника.
— Борис Леонідович завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням користувався великою повагою серед працівників підприємства. Був працьовитим, наполегливим та енергійним наставником, який в часи найважчих випробувань зумів згуртувати колектив та разом з партнерами забезпечити місто водою, — зазначив колектив «Миколаївводоконал».
Борис Дуденко народився у 1973 році в Миколаєві. Закінчив Лиманівську середню школу Жовтневого району, здобув вищу освіту в Миколаївському сільськогосподарському інституті, а згодом — у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова за спеціальністю «менеджмент організації». У 2015 році отримав ступінь магістра ділового адміністрування (MBA).
До роботи у «Миколаївводоканалі» Борис Дуденко працював на Миколаївському глиноземному заводі, Дніпропетровському трубопрокатному заводі та у компанії «Дніпрообленерго». У 2016 році він виграв конкурс на посаду генерального директора МКП «Миколаївводоканал» і відтоді очолював підприємство.
Прощання з Борисом Дуденком відбудеться 17 жовтня о 12:00 у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері за адресою: вул. Садова, 12.
Редакція «МикВісті» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам покійного.
