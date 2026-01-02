Водоканал планує витратити ₴13,1 млн на відновлення доріг після ремонту мереж у Миколаєві

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» шукає підрядника, який відновлюватиме дорожнє покриття після ремонту мереж по місту.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Очікувана вартість робіт складає 13,1 мільйона гривень. За ці кошти підрядник повинен буде до 31 березня 2026 року відновлювати зруйновану через ремонт мереж дорогу проїжджої частини вулиць та внутрішньоквартальних проїздів, а також тротуари. Це зокрема улаштування вирівнюючих та підстильних шарів основи та улаштування асфальтобетонного покриття доріг, йдеться у тендерній документації.

Наразі триває процес подачі заявок від майбутніх учасників, переможця обиратимуть після 7 січня.

Як відомо, комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потрібно 750 мільйонів гривень на здійснення своєї діяльності у 2026 році.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.