Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом проведуть конкурс на посаду директора комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Наразі обов’язки директора виконує Василь Тельпіс, який тимчасово очолює підприємство до проведення відкритого конкурсу.

За словами мера, відбір нового керівника проходитиме у кілька етапів, а остаточне рішення ухвалить наглядова рада.

«Найближчим часом, думаю, можливо вже наступного тижня, буде оголошено всеукраїнський конкурс на відбір директора. Після цього сформують шортлист із 4–5 кандидатів, з якими проведе співбесіди наглядова рада. Потім буде ухвалене рішення та підписаний контракт. Я дуже сподіваюся, що до нового року ми отримаємо нового генерального директора. Це потрібно, бо має бути людина, яка візьме на себе відповідальність і працюватиме за новими правилами наглядової ради», — розповів мер Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 15-го жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.