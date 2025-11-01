  • субота

    1 листопада, 2025

  • 11.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом проведуть конкурс на посаду директора комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Наразі обов’язки директора виконує Василь Тельпіс, який тимчасово очолює підприємство до проведення відкритого конкурсу.

За словами мера, відбір нового керівника проходитиме у кілька етапів, а остаточне рішення ухвалить наглядова рада.

«Найближчим часом, думаю, можливо вже наступного тижня, буде оголошено всеукраїнський конкурс на відбір директора. Після цього сформують шортлист із 4–5 кандидатів, з якими проведе співбесіди наглядова рада. Потім буде ухвалене рішення та підписаний контракт. Я дуже сподіваюся, що до нового року ми отримаємо нового генерального директора. Це потрібно, бо має бути людина, яка візьме на себе відповідальність і працюватиме за новими правилами наглядової ради», — розповів мер Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 15-го жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Депутати Миколаєва вперше частково зібрались на офлайн-сесію — Сєнкевич запропонував проводити засідання гібридно
Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ
Депутатка Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті Миколаєва безкоштовним
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Депутатка Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті Миколаєва безкоштовним
Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ
Депутати Миколаєва вперше частково зібрались на офлайн-сесію — Сєнкевич запропонував проводити засідання гібридно

ОБСТРІЛ

Росіяни атакували балістичною ракетою Миколаїв: одна людина загинула, є поранені

ПОЖЕЖА

У Снігурівці під час пожежі літньої кухні загинув чоловік

21 година тому

Як пройшла перша майже за 4 роки офлайн сесія міськради Миколаєва

Головне сьогодні