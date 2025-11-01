Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року
- Даріна Мельничук
16:40, 01 листопада, 2025
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом проведуть конкурс на посаду директора комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Про це він сказав у коментарі «МикВісті».
Наразі обов’язки директора виконує Василь Тельпіс, який тимчасово очолює підприємство до проведення відкритого конкурсу.
За словами мера, відбір нового керівника проходитиме у кілька етапів, а остаточне рішення ухвалить наглядова рада.
«Найближчим часом, думаю, можливо вже наступного тижня, буде оголошено всеукраїнський конкурс на відбір директора. Після цього сформують шортлист із 4–5 кандидатів, з якими проведе співбесіди наглядова рада. Потім буде ухвалене рішення та підписаний контракт. Я дуже сподіваюся, що до нового року ми отримаємо нового генерального директора. Це потрібно, бо має бути людина, яка візьме на себе відповідальність і працюватиме за новими правилами наглядової ради», — розповів мер Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, 15-го жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.
