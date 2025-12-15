FPV-дрони 14 разів атакували громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району 14 разів атакували FPV-дронами.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

За даними ОВА, постраждалих внаслідок атак немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.