Клуб

FPV-дрони 14 разів атакували громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району 14 разів атакували FPV-дронами.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

За даними ОВА, постраждалих внаслідок атак немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

На Миколаївщині поки не діють графіки погодинних відключень: електроенергія розподіляється почергово
У Миколаєві продовжують ліквідацію наслідків обстрілу: відновили вісім покрівель
«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину
новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
новини

«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

Анна Гакман
новини

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

Анна Гакман
«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину
У Миколаєві продовжують ліквідацію наслідків обстрілу: відновили вісім покрівель
На Миколаївщині поки не діють графіки погодинних відключень: електроенергія розподіляється почергово

У Миколаївській області протягом року усиновили 33 дитини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов