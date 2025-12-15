 У Херсоні роздають обігрівачі жителям без централізованого опалення

У Херсоні роздають обігрівачі жителям без централізованого опалення

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковМісто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У Херсоні розпочали видачу обігрівачів жителям окремих категорій, які залишаються без централізованого опалення через призупинення роботи ТЕЦ.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, альтернативні засоби обігріву надають із місцевого матеріального резерву. Видача здійснюється через районні у місті ради, щоб найвразливіші верстви населення отримали необхідну допомогу для обігріву осель.

Крім того, Пункти незламності у місті доукомплектували продуктами тривалого зберігання та одноразовим посудом, збільшили запаси пального, а також сформували достатній резерв бутильованої води для роздачі людям.

«За вихідні Пункти незламності відвідали 2611 жителів громади — це свідчить про їхню критичну важливість у період блекауту. Тому ми продовжуємо забезпечувати їхнє безперебійне функціонування та готовність приймати людей у будь-який момент. Попри складні умови, тримаємо стабільність у громаді. Робимо все, щоб кожен херсонець мав доступ до тепла, води та підтримки», — зазначив Ярослав Шанько.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок масованих російських ударів було знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

На Херсонщині через російські атаки поранені шестеро людей
Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки, — медіа
Євросоюз запропонував два варіанти використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
