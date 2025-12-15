 США та Україна розпочали другий раунд перемовин у Берліні, — медіа

США та Україна розпочали другий раунд перемовин у Берліні, — медіа

Переговори між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський / TelegramПереговори між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Делегації України та США проводять другий раунд переговорів щодо так званого мирного плану.

Про це повідомляють «РБК-Україна» та «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в українській делегації.

Від української сторони участь у перемовинах беруть, зокрема, президент Володимир Зеленський та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Американську сторону представляють, зокрема, радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний представник США Стівен Віткофф.

Напередодні Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» в переговорах.

«Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного мирного плану, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці вони зустрінуться знову», — написав він у соцмережі X.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що зосереджується на питанні надійних гарантій безпеки для України, аби «досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час мирних переговорів зі США в Берліні допустив можливість відмови України від вступу до НАТО.

