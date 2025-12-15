Переговори України та США в Берліні: Віткофф заявив про суттєвий прогрес

Американська делегація на переговорах у Берліні. Фото: Стів Віткофф, Х

Під час переговорів між американською та українською делегаціями, що відбулися в неділю в Берліні, сторони змогли істотно просунутися в обговоренні ключових питань.

Про це повідомив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

Зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та представників делегацій США й України тривала понад п’ять годин. У центрі уваги були положення 20-пунктного мирного плану, економічні ініціативи та низка інших тем, важливих для подальших кроків щодо врегулювання війни.

За словами Віткоффа, обговорення було ґрунтовним і результативним, а сторони домовилися продовжити переговори вже наступного ранку.

Американська делегація на переговорах у Берліні. Фото: Стів Віткофф, Х

Раніше президент Зеленський повідомив про початок зустрічі в Берліні з представниками США та Німеччини, присвяченої питанням досягнення миру в Україні. Опубліковані ним фото підтверджують участь у перемовинах української делегації, спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Пізніше радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що переговори 14 грудня тривали понад п’ять годин і були заплановані до продовження в понеділок зранку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито єдиний, хто не схвалює запропонований Вашингтоном план щодо припинення війни, тоді як його команда, за словами Трампа, підтримує цей документ.