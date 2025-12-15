За тиждень на Миколаївщині народилися 66 немовлят, серед них — двійня

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Depositphotos

За минулий тиждень, з 8 по 14 грудня, у на Миколаївщині на світ з’явилися 66 немовлят. Серед новонароджених — одна двійня.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, за цей період народилася 31 дівчинка та 35 хлопчиків. З найменшою вагою — всього 480 грамів — народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією Миколаївської міськради, в обласному центрі за минулий тиждень, з 5 по 12 грудня, народилося 35 дітей. З них з’явилися на світ 13 дівчаток та 22 хлопчики.

