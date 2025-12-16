З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали ще одну групу підлітків
- Новини Херсона
- Ірина Олехнович
12:36, 16 грудня, 2025
-
Ще одну групу українських дітей віком від 11 до 17 років вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зокрема вдалося повернути 11-річного хлопчика, якого разом із батьком військові армії РФ утримували у відділку поліції через відмову оформлювати російські документи та віддавати дитину до окупаційної школи.
Також вдалося врятувати сестер 13 і 16 років, родині яких також погрожували позбавленням батьківських прав і штрафами за відмову від навчання у російській школі. Попри тиск, дівчата таємно продовжували навчатися онлайн в українському закладі освіти.
Наразі діти перебувають у центрах «Надії та відновлення», де їм надають психологічну підтримку, допомагають з оформленням документів, забезпечують житлом і необхідною турботою.
Нагадаємо, раніше в Україну повернули ще одну групу дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини: хлопчики й дівчатка віком від 2 до 17 років.
