 З ТОТ Херсонщини евакуювали групу підлітків 15 грудня

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 5.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 5.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали ще одну групу підлітків

Херсонська область, ілюстративне фото: УніанХерсонська область, ілюстративне фото: Уніан

Ще одну групу українських дітей віком від 11 до 17 років вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема вдалося повернути 11-річного хлопчика, якого разом із батьком військові армії РФ утримували у відділку поліції через відмову оформлювати російські документи та віддавати дитину до окупаційної школи.

Також вдалося врятувати сестер 13 і 16 років, родині яких також погрожували позбавленням батьківських прав і штрафами за відмову від навчання у російській школі. Попри тиск, дівчата таємно продовжували навчатися онлайн в українському закладі освіти.

Наразі діти перебувають у центрах «Надії та відновлення», де їм надають психологічну підтримку, допомагають з оформленням документів, забезпечують житлом і необхідною турботою.

Нагадаємо, раніше в Україну повернули ще одну групу дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини: хлопчики й дівчатка віком від 2 до 17 років.

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині планують висадити оливкові плантації: перші саженці привезли партнери з Греції
Херсон та частина області знеструмлені через обстріли
Російські обстріли Херсонщини: пошкоджено багатоповерхівку та кілька приватних будинків
Реклама

Читайте також:

новини

Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні

Світлана Іванченко
новини

Понад 400 компаній закрились на Миколаївщині у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві працює безкоштовний простір для чоловіків, де навчають батьківству та надають емоційну підтримку

Анна Гакман
новини

Сєнкевич похвалив департамент архітектури Миколаєва

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсонщина

Російські обстріли Херсонщини: пошкоджено багатоповерхівку та кілька приватних будинків
Херсон та частина області знеструмлені через обстріли
На Херсонщині планують висадити оливкові плантації: перші саженці привезли партнери з Греції

На Миколаївщині електроенергію подають у режимі перепідключення

Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини

2 години тому

У СБУ заявили, що знайшли пістолет, із якого стріляли у Парубія

Головне сьогодні