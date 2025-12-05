В Україну повернули ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини
Світлана Іванченко
16:13, 05 грудня, 2025
В Україну повернули ще одну групу дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини: хлопчики й дівчатка віком від 2 до 17 років.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, діти на собі відчули так званий «російський мир».
Зокрема, 17-річного юнака окупанти змушували проходити елементи військової підготовки: кидання гранат, тренування «в окопах» і розбирання зброї.
Двох братів, 11 та 9 років, ще з першого класу примушували відвідувати пропагандистські заняття кілька разів на тиждень. З їхніх батьків вимагали гроші «на потреби армії РФ», а після відмови дітей починали булити та погрожували відібрати.
Мати 13-річної дівчинки примушували віддати дитину до російської школи, хоча дорогою до навчального закладу російські військові регулярно здійснювали «скиди» з дронів. Після її відмови до будинку приходили представники так званої «військової поліції», звинувачували жінку у «коригуванні» та погрожували відправити «на підвал».
— Після пережитого діти отримують психологічну підтримку та гуманітарну допомогу, необхідну для того, щоб почати нове життя на вільній землі. Їхні очі знов наповнені радістю, а головне — надією, — написав Олександр Прокудін.
Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось евакуювати ще трьох дітей. Це — два хлопчики і дівчинка віком від 12 до 16 років.
