  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 3.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україну повернули ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали ще одну групу дітей. Фото: Save UkraineЗ тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали ще одну групу дітей. Фото: Save Ukraine

В Україну повернули ще одну групу дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини: хлопчики й дівчатка віком від 2 до 17 років.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, діти на собі відчули так званий «російський мир».

Зокрема, 17-річного юнака окупанти змушували проходити елементи військової підготовки: кидання гранат, тренування «в окопах» і розбирання зброї.

Реклама

Двох братів, 11 та 9 років, ще з першого класу примушували відвідувати пропагандистські заняття кілька разів на тиждень. З їхніх батьків вимагали гроші «на потреби армії РФ», а після відмови дітей починали булити та погрожували відібрати.

Мати 13-річної дівчинки примушували віддати дитину до російської школи, хоча дорогою до навчального закладу російські військові регулярно здійснювали «скиди» з дронів. Після її відмови до будинку приходили представники так званої «військової поліції», звинувачували жінку у «коригуванні» та погрожували відправити «на підвал».

— Після пережитого діти отримують психологічну підтримку та гуманітарну допомогу, необхідну для того, щоб почати нове життя на вільній землі. Їхні очі знов наповнені радістю, а головне — надією, — написав Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось евакуювати ще трьох дітей. Це — два хлопчики і дівчинка віком від 12 до 16 років.

Останні новини про: Війна в Україні

Британія готова передати Україні понад $10 млрд заморожених російських активів
Стерненко отримав нагороду «Золоте серце» від Зеленського
В Україні понад 11 тис. волонтерів: щомісяця на банки жертвують майже ₴3 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
новини

У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Анна Гакман
новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Юлія Бойченко
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні понад 11 тис. волонтерів: щомісяця на банки жертвують майже ₴3 млрд
Стерненко отримав нагороду «Золоте серце» від Зеленського
Британія готова передати Україні понад $10 млрд заморожених російських активів

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

У селі на Миколаївщині планують відновити після обстрілів ліцей за ₴30 млн

3 години тому

Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва

Світлана Іванченко

Головне сьогодні