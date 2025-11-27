  • пʼятниця

    28 листопада, 2025

  • 10.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали трьох підлітків

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали підлітків. Фото: Telegram / Зарівна, для ілюстраціїЗ тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали підлітків. Фото: Telegram / Зарівна, для ілюстрації

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось евакуювати ще трьох дітей. Це — два хлопчики і дівчинка віком від 12 до 16 років.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, 15-річний хлопець і його 12-річна сестра після виїзду старшого брата почали отримувати погрози. Їх батьків допитували та залякували зброєю. Також дітей силоміць змушували ходити до російської школи, йдеться у дописі.

Крім цього, вдалось вивезти і 16-річного підлітка. Родина хлопця також відмовилася від окупаційної школи, тому в їхній дім постійно приходили органи опіки РФ та військові, які погрожували та вимагали пояснень.

— Сьогодні діти у безпеці, отримують психологічну та медичну підтримку, готуються надолужити навчання та мріють вступити до університету, — зазначив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося повернути 227 дітей.

Останні новини про: Війна в Україні

Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України
Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді
Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа
Реклама

Читайте також:

новини

Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Світлана Іванченко
новини

«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Анна Гакман
новини

Вичерпали мандат довіри виборців, — Ільюк заявив про кризу в роботі Миколаївської міськради

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа
Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді
Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України

НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака, — медіа

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді