З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали трьох підлітків

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали підлітків. Фото: Telegram / Зарівна, для ілюстрації

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось евакуювати ще трьох дітей. Це — два хлопчики і дівчинка віком від 12 до 16 років.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, 15-річний хлопець і його 12-річна сестра після виїзду старшого брата почали отримувати погрози. Їх батьків допитували та залякували зброєю. Також дітей силоміць змушували ходити до російської школи, йдеться у дописі.

Крім цього, вдалось вивезти і 16-річного підлітка. Родина хлопця також відмовилася від окупаційної школи, тому в їхній дім постійно приходили органи опіки РФ та військові, які погрожували та вимагали пояснень.

— Сьогодні діти у безпеці, отримують психологічну та медичну підтримку, готуються надолужити навчання та мріють вступити до університету, — зазначив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося повернути 227 дітей.