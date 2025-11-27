З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали трьох підлітків
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:49, 27 листопада, 2025
-
З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось евакуювати ще трьох дітей. Це — два хлопчики і дівчинка віком від 12 до 16 років.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, 15-річний хлопець і його 12-річна сестра після виїзду старшого брата почали отримувати погрози. Їх батьків допитували та залякували зброєю. Також дітей силоміць змушували ходити до російської школи, йдеться у дописі.
Крім цього, вдалось вивезти і 16-річного підлітка. Родина хлопця також відмовилася від окупаційної школи, тому в їхній дім постійно приходили органи опіки РФ та військові, які погрожували та вимагали пояснень.
— Сьогодні діти у безпеці, отримують психологічну та медичну підтримку, готуються надолужити навчання та мріють вступити до університету, — зазначив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося повернути 227 дітей.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.