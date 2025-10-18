  • субота

З початку року вдалося повернути 227 дітей з окупованої Херсонщини

З початку року з Херсонщини вдалося вивезти 227 дітей. Фото: Telegram / Зарівна, для ілюстраціїЗ початку року з Херсонщини вдалося вивезти 227 дітей. Фото: Telegram / Зарівна, для ілюстрації

Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося повернути 227 дітей.

Про це 18 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, нещодавно вдалося вивезти ще одного 17-річного підлітка. Хлопець ризикував залишатися на правобережжі, адже після досягнення повноліття його могли примусово мобілізувати до війська Росії. Зараз юнак отримує необхідну допомогу.

Евакуацію провели завдяки ініціативі Президента України «Bring Kids Back UA» та підтримці благодійної організації «Save Ukraine».

Нагадаємо, що на Херсонщині 78 дітей, яких вдалося повернути з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій, отримають фінансову підтримку з обласного бюджету.

