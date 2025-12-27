Росіяни атакували Херсонщину: пошкоджені будинки та адмінбудівля

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Фото: Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр Корнякову

Вдень 17 грудня та вночі 18 грудня російські війська обстріляли Херсонську область. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Берислав, Милове, Кізомис, Софіївка, Антонівка, Дніпровське, Миролюбівка, Станіслав, Придніпровське, Вірівка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Львове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили три багатоповерхівки та три приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлі та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські безпілотники атакували портову інфраструктурі на Миколаївщині. Під удар потрапив термінал.