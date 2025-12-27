 Обстріл Херсонщини 26-27 грудня

  • субота

    27 грудня, 2025

  • 1.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 1.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсонщину: пошкоджені будинки та адмінбудівля

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Фото: Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр КорняковТоргівельний центр у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Фото: Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр Корнякову

Вдень 17 грудня та вночі 18 грудня російські війська обстріляли Херсонську область. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Берислав, Милове, Кізомис, Софіївка, Антонівка, Дніпровське, Миролюбівка, Станіслав, Придніпровське, Вірівка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Львове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили три багатоповерхівки та три приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлі та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські безпілотники атакували портову інфраструктурі на Миколаївщині. Під удар потрапив термінал.

Останні новини про: Обстріли

«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення
За два дні росіяни запустили майже 100 «Шахедів» по виробничих об’єктах «Укрнафти»
Вночі росіяни атакували Київщину: є постраждалі, зруйновані будинки
Реклама
Читайте також:
новини
«Він хто такий? Суддя чи мер?» – Кантор вважає, що Панченко слід вибачатись, а не шукати винуватих

Анна Гакман
новини
У міськраді Миколаєва досі не знають, як допомогти з новим житлом людям, в будинку яких вибухнув газ

Даріна Мельничук
новини
Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
новини
За 2 роки після конфіскації Миколаївського глиноземного заводу Фонд держмайна нічого не зробив, щоб вирішити екологічну проблему зі шламом

Катерина Середа
новини
У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Вночі росіяни атакували Київщину: є постраждалі, зруйновані будинки
За два дні росіяни запустили майже 100 «Шахедів» по виробничих об’єктах «Укрнафти»
«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення

Рік економії: Південноукраїнська міськрада після кількох зірваних засідань таки зібралася та прийняла бюджет-2026

Аліса Мелік-Адамян

Росія готується до чергового масованого удару по енергосистемі, — голова «Укренерго»