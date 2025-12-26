Дрони вночі вдарили по порту на Миколаївщині: пошкоджено іноземне судно

Дрони вдарили по портах на Миколаївщині і Одещині 26 грудня. Фото: Олексій Кулеба

Вночі 26 грудня російські безпілотники атакували портову інфраструктурі на Миколаївщині. Під удар потрапив термінал.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджене судно під прапором Ліберії. Постраждалих немає. На місці працюють служби, відновлювальні роботи тривають.

Також російські безпілотники вночі 26 грудня атакували і порти Одеської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені елеватори, склади та судна.

В Одесі дрон влучив в об’єкт інфраструктури, через що на місці спалахнула пожежа. Окрім Одеси, під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області. Унаслідок повітряних ударів пошкоджені об’єкти енергетики та порту.