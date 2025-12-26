 Атака по порту на Миколаївщині 26 грудня

  • пʼятниця

    26 грудня, 2025

  • -4.6°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -4.6° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони вночі вдарили по порту на Миколаївщині: пошкоджено іноземне судно

Дрони вдарили по портах на Миколаївщині і Одещині 26 грудня. Фото: Олексій КулебаДрони вдарили по портах на Миколаївщині і Одещині 26 грудня. Фото: Олексій Кулеба

Вночі 26 грудня російські безпілотники атакували портову інфраструктурі на Миколаївщині. Під удар потрапив термінал.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджене судно під прапором Ліберії. Постраждалих немає. На місці працюють служби, відновлювальні роботи тривають.

Дрони вдарили по портах на Миколаївщині і Одещині 26 грудня. Фото: Олексій КулебаДрони вдарили по портах на Миколаївщині і Одещині 26 грудня. Фото: Олексій Кулеба

Також російські безпілотники вночі 26 грудня атакували і порти Одеської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені елеватори, склади та судна.

В Одесі дрон влучив в об’єкт інфраструктури, через що на місці спалахнула пожежа. Окрім Одеси, під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області. Унаслідок повітряних ударів пошкоджені об’єкти енергетики та порту.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони вночі атакували Одесу та область: пошкоджені обʼєкти енергетики і порту
У портах Одещини після нічних обстрілів пошкоджені елеватори, склади та судна
«Багато може вирішитися до нового року», — Зеленський анонсував зустріч із Трампом
Реклама
Читайте також:
новини
«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

Даріна Мельничук
новини
«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

Анна Гакман
новини
У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Не вистачило на зарплати», — Панченко звинуватив директорку фіндепартаменту мерії у поганому плануванні

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за неправильне паркування зібрали майже ₴4 млн

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Багато може вирішитися до нового року», — Зеленський анонсував зустріч із Трампом
У портах Одещини після нічних обстрілів пошкоджені елеватори, склади та судна
Російські дрони вночі атакували Одесу та область: пошкоджені обʼєкти енергетики і порту

«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

1 година тому

Кім каже, що немає президентських амбіцій, а у політиці його цікавить судова реформа і відбудова півдня

Головне сьогодні