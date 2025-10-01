Діти з Херсонщини, яких повернули з РФ, Білорусі та окупованих територій, отримають понад ₴2 млн допомоги

На Херсонщині 78 дітей, яких повернули з РФ, Білорусі та окупованих територій, отримають понад ₴2 млн допомоги. Ілюстраційне фото: Микола Кулеба

На Херсонщині 78 дітей, яких вдалося повернути з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій, отримають фінансову підтримку з обласного бюджету.

Таке рішення ухвалила обласна комісія, повідомили в Херсонській ОВА. Загальна сума виплат становить понад 2,3 мільйона гривень.

Заступник начальника Херсонської ОВА Євгеній Ігнатенко підкреслив, що влада й надалі піклуватиметься про дітей, які пережили окупацію та примусове переміщення.

— Жодна дитина, яка пережила жахіття окупації та примусового переміщення, не залишиться без уваги та підтримки обласної влади. Ми зобов’язані забезпечити цим дітям усе необхідне для їхньої реабілітації, — зазначив Євгеній Ігнатенко.

Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні частину повернули дітей віком від 7 до 17 років.