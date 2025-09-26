З окупованої Херсонщини повернули дітей віком від 7 до 17 років
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:21, 26 вересня, 2025
-
З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні частину вдалося повернути групу дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, повернули дітей віком від 7 до 17 років Зокрема, 17-річного хлопця через проукраїнську позицію викликали на багатогодинний допит без присутності батьків чи законних представників, під час якого його залякували та чинили психологічний тиск.
Ще одна родина повідомила, що 15-річний хлопець та його 13-річна сестра майже три роки не відвідували російську школу. Однак окупаційна адміністрація поставила їхнім батькам умову: або діти починають навчатися за російською програмою, або сім’я має залишити територію.
«Сьогодні всі діти — вже у безпеці. Вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ще 16 українських дітей вдалося визволити з окупації та повернути на підконтрольну Україні територію.
Останні новини про: Херсонщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.