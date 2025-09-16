Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

З окупованих територій повернули ще 16 українських дітей

З окупованих територій повернули ще 16 українських дітей. Фото ілюстративне: Микола КулебаЗ окупованих територій повернули ще 16 українських дітей. Фото ілюстративне: Микола Кулеба

Ще 16 українських дітей вдалося визволити з окупації та повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, діти провели роки під тиском окупаційної влади та в умовах принижень, але тепер перебувають у безпеці.

«Серед цих історій — дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у Збройних силах України. Іншого підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік. Дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, і мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві», — розповів голова ОП.

Нині родини отримують допомогу: відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію.

Повернення дітей відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що з окупованої Херсонщини евакуювали 14-річну дівчинку, якій погрожували забрати до інтернату.

