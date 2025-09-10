Погрожували забрати до інтернату: з окупованої Херсонщини евакуювали 14-річну дівчинку

З окупованої Херсонщини евакуювали 14-річну дівчинку. Фото ілюстративне: Bring Kids Back UA

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку, яка понад три роки жила в окупації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Перед початком повномасштабного вторгнення мати дитини виїхала до Києва на заробітки, тож дівчинка залишилася з дідусем у рідному містечку. Коли прийшла окупація, у школі її змушували славити Росію, а дідусю неодноразово погрожували відібрати онуку та відправити до інтернату, якщо він спробує вивезти її до матері.

Нині дитина вже поруч із мамою та отримує необхідну допомогу. Евакуація відбулася в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back за підтримки громадської спілки «Українська мережа за права дитини».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.