«У нас їхніх дітей немає»: Зеленський відповів на вимогу РФ у Стамбулі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.

Про це глава держави сказав 24 липня під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я думаю, з цим треба розібратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований. Чому? Бо коли ми заговорили про нелегітимність Путіна і про те, що з ним не можна мати справу, вони взяли на озброєння тезу про мою нібито нелегітимність», — прокоментував Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що коли українська сторона вказувала на відмову Росії забирати тіла своїх загиблих, Кремль почав ініціювати обміни тіл.

«Хоча раніше це відбувалося без зайвого розголосу — спокійно, без медійного тиску. А тепер, як бачите, вони самі передали нам росіян, а потім зрозуміли, що цей тиск грає вже проти них», — додав президент.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Росія надала інформацію лише щодо менш ніж 20% українських дітей, викрадених під час війни, імена яких Україна передала російській стороні.