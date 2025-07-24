Росія відповіла лише на 20% запитів щодо викрадених українських дітей, — Єрмак

Росія відповіла лише на 20% запитів щодо викрадених українських дітей. Фото: AP/Роман Яровіцин

Російська Федерація надала інформацію лише щодо менш ніж 20% українських дітей, викрадених під час війни, імена яких Україна передала російській стороні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи заяви російської сторони після третьої зустрічі в Стамбулі 23 липня, присвяченої питанню викрадених українських дітей.

За словами Єрмака, Москва запевняє, що повністю опрацювала список з 339 імен, переданий Києвом 2 червня під час попередньої зустрічі. Однак насправді РФ надала дані менш ніж по 20% дітей. Інформація щодо понад 200 осіб, зокрема вихованців Херсонського будинку дитини, викрадених у 2022 році, так і залишилась без відповіді.

Крім того, Росія заявила, що деякі з дітей нібито перебувають у країнах Європи. Проте українська сторона отримала лише розпливчасту інформацію про двох дітей, які начебто залишили територію РФ, без зазначення країни перетину кордону чи інших важливих деталей.

Окремо РФ намагалася виправдати викрадення, вказуючи, що частина осіб зі списку вже досягла повноліття. Йдеться, зокрема, про вихованців Олешківського інтернату для дітей з інвалідністю. Андрій Єрмак підкреслив, що досягнення 18-річного віку не скасовує факту скоєння воєнного злочину і не позбавляє цих осіб права на повернення додому.

Також російська сторона стверджує, що вже повернула частину дітей. Однак, за словами Єрмака, мова йде лише про шістьох осіб, п’ятеро з яких є членами однієї родини. Їх вдалося повернути минулого тижня за посередництва Катару після понад року переговорів.

Нагадаємо, Росіяни депортували близько 20 тисяч українських дітей, з яких Україна змогла повернути лише 1 400. Одночасно в окупованих регіонах залишаються приблизно 1,6 мільйона дітей.