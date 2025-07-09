РФ вивезла понад 20 тисяч дітей, з них 1,4 тисячі Україна повернула, — МЗС

Депортація росіянами дітей. Ілюстраційне фото: AP/Роман Яровіцин

Росіяни депортували близько 20 тисяч українських дітей, з яких Україна змогла повернути лише 1 400. Одночасно в окупованих регіонах залишаються приблизно 1,6 мільйона дітей.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца під час виступу у Страсбурзі.

«Щонайменше 20 тисяч українських дітей було депортовано Росією. 1,6 мільйона українських дітей досі живуть на тимчасово окупованих територіях України. Кожної хвилини, поки ми говоримо, викрадення триває. Наразі нам вдалося повернути 1400 дітей. Але це лише мала крапля в морі», — зазначила Мар'яна Беца.

Вона також зауважила, що з 2014 року Росія застосовує репресивну політику щодо українських дітей, а з 2022‑го вона стала систематичною. На технічних перемовинах у Стамбулі Україна передала росіянам список із 339 дітей, яких слід негайно повернути.

«Навіть з цим списком Росія маніпулює. РФ намагалася зробити з цього повну гру, заявивши, що немає 20 тисяч дітей, а лише 339 дітей. Ні. Це був перший крок наших представників на технічній зустрічі в Стамбулі — надати цей список і сказати: «Допоможіть нам повернути 10 дітей, 20, 100, 150, як перший крок, як вирішальний попередній крок, щоб показати, що Росія серйозно налаштована повернути українських дітей і стримати свою агресію». Нічого не було зроблено», — підкреслила Мар'яна Беца.

Раніше повідомлялось, що умежах української гуманітарної програми Bring Kids Back UA до України вже вдалося повернути 1359 дітей, яких було незаконно депортовано Росією.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.