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Понад 1300 дітей, примусово вивезених до РФ, уже повернули до України

З початку вторгнення Україна повернула з РФ понад 1300 дітей, фото: ukrinform.uaЗ початку вторгнення Україна повернула з РФ понад 1300 дітей, фото: ukrinform.ua

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.

Станом на сьогодні вдалося повернути понад 1300 дітей, повідомляє видання Kyiv Independent із посиланням на дані ініціативи Bring Kids Back UA.

За їх інформацією, частину дітей вивозять до російських родин або таборів, де вони проходять військову підготовку і зазнають пропаганди, спрямованої на знищення української ідентичності. Це вважається цілеспрямованою політикою, метою якої є повне розірвання їхнього зв’язку з Україною.

Зазначається, що повернення всіх депортованих дітей залишається пріоритетом для України та є однією з ключових умов для майбутньої мирної угоди з Росією. Справу депортації українських дітей також розслідує Міжнародний кримінальний суд.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав міжнародним партнерам, що від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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