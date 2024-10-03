Лубінець розповів міжнародним партнерам про депортацію дітей з Херсонщини: їх відправляють у табори перевиховання

Лубінець розповів міжнародним партнерам про депортацію дітей з Херсонщини, Фото: ukrinform.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на третьому пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За його словами, примусово переміщеним та депортованим дітям окупанти змінюють персональні дані для того, аби рідні та Україна не змогли їх віднайти та повернути.

«Наших дітей навіть відправляють у так звані табори перевиховання, де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження», — наголосив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів міжнародним партнерам про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії.

А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що Україні відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.

«Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також наша країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їх повернення», — зазначив посадовець.

За словами Дмитра Лубінця, були ухвалені дві ключові постанови, які є важливими кроками у налагодженні внутрішніх процесів, спрямованих на повернення депортованих українських дітей, а також забезпечення їхніх прав після повернення.

Омбудсмен наголосив, що головна проблема нині полягає в тому, що РФ свідомо гальмує процес повернення дітей.

«Для України міжнародна підтримка є життєво необхідною, тож закликав усіх наших партнерів продовжувати працювати спільно і посилювати тиск на Росію. Її дії мають бути визнані міжнародним злочином, а всі причетні до викрадення українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності», — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС допоможе повертати українських дітей, вивезених Росією.

Раніше Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповіла, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн, нещодавно до неї долучилася Аргентина.

Також, віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.