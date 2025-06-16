Україна повернула 1359 депортованих дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

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У межах української гуманітарної програми Bring Kids Back UA до України вже вдалося повернути 1359 дітей, яких було незаконно депортовано Росією.

Про це повідомила операційна директорка ініціативи, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна під час панельної дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children на безпековому форумі GLOBSEC 2025, що проходив у Празі, передає пресслужба ОП.

Дарія Зарівна підкреслила, що питання повернення дітей виходить за межі гуманітарного виміру та має глобальне безпекове значення.

«Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах», — зазначила вона.

Ініціатива Bring Kids Back UA покликана координувати зусилля української влади та міжнародних партнерів для повернення незаконно вивезених українських дітей з тимчасово окупованих територій та Росії.

Раніше повідомлялося, що організація, яка в межах ініціативи Ukraine Conflict Observatory відстежувала воєнні злочини Росії проти України, зокрема викрадення українських дітей, готується до закриття через скорочення фінансування з боку уряду США.