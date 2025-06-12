Організація, що документувала викрадення українських дітей Росією, припиняє роботу через скорочення фінансування, — CNN

Організація, що документувала викрадення українських дітей Росією, припиняє роботу. Ілюстративне фото. Джерело: pixabay.com

Організація, яка в межах ініціативи Ukraine Conflict Observatory відстежувала воєнні злочини Росії проти України, зокрема викрадення українських дітей, готується до закриття через скорочення фінансування з боку уряду США.

Про це повідомляє CNN.

Програма була заснована у травні 2022 року та фінансувалася Державним департаментом США. Її мета — збір, аналіз та публікація доказів воєнних злочинів, вчинених російськими військами на території України.

Як повідомив виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд, база даних наразі містить персональні дані понад 30 тисяч українських дітей, викрадених Росією зі 100 локацій на тимчасово окупованих територіях. Зібрані матеріали лягли в основу шести обвинувальних актів Міжнародного кримінального суду проти Російської Федерації, два з яких — безпосередньо пов’язані з викраденнями дітей.

Фінансування лабораторії було припинено в межах змін до бюджету, які ініціював Департамент ефективності уряду (DOGE), створений за ініціативи Ілона Маска під час формування нової адміністрації президента Дональда Трампа.

Пізніше держсекретар Марко Рубіо тимчасово відновив фінансування, щоби дозволити передачу зібраних даних Європолу для подальшого використання у справах про воєнні злочини.

Незважаючи на це, з 1 липня проєкт офіційно припиняє діяльність, а персонал, що працював в Україні, буде звільнений.

Раніше повідомлялося, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.